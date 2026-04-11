Ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari βρέθηκε για δύο ημέρες στην ιδιωτική πίστα της Scuderia για να πραγματοποιήσει δύο ημέρες δοκιμών.

Η Scuderia Ferrari ολοκλήρωσε ένα ακόμη σημαντικό διήμερο δοκιμών στο Φιοράνο, συνεχίζοντας την έντονη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια της διακοπής του Απριλίου στη Formula 1. Αυτό δεν είναι το μοναδικό τεστ μέσα στον Απρίλιο, με τους δύο οδηγούς της να έχουν ένα εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τη συνέχεια της χρονιάς.

Στο τιμόνι του SF-26 βρέθηκε και τις δύο ημέρες ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πραγματοποίησε πρόγραμμα δοκιμών της Pirelli που ήταν αφιερωμένο στα ελαστικά για βρεγμένη πίστα.

Δοκιμές σε τεχνητά βρεγμένη πίστα

Το Φιοράνο προετοιμάστηκε ειδικά για τις ανάγκες των δοκιμών. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες πίστες που μπορεί μέσω μηχανισμού να καλυφθεί από νερό τεχνητά. Έτσι μπορούν να προσομοιωθούν συνθήκες βροχής.

Η Pirelli δοκίμασε νέες εκδόσεις των ελαστικών:

Πρωτότυπα full wet ελαστικά με νέο πέλμα, με στόχο τη διεύρυνση του παραθύρου λειτουργίας.

Νέα παραλλαγή των ενδιάμεσων ελαστικών για καλύτερη μετάβαση μεταξύ συνθηκών

Οι δοκιμές επικεντρώθηκαν κυρίως στο πώς λειτουργούν τα ελαστικά σε διαφορετικά επίπεδα βροχής και στις συνθήκες εναλλαγής από και προς σε σλικ ελαστικά.

April 10, 2026

Ο Απρίλιος είναι μήνας δοκιμών

Ο Χάμιλτον στο Φιοράνο ολοκλήρωσε συνολικά 297 γύρους μέσα σε δύο ημέρες, καλύπτοντας 884 χλμ, με καλύτερο χρόνο το 1:00,740. Οι καιρικές συνθήκες παρέμειναν σταθερές, με θερμοκρασίες γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου στον αέρα, επιτρέποντας ομαλή εξέλιξη του προγράμματος.

Ο Απρίλιος είναι ένας ιδιαίτερα γεμάτος μήνας για τη Ferrari, η οποία θα ταξιδέψει στη Μόντσα τις επόμενες ημέρες για την ημέρα κινηματογράφησης με την SF-26. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί θα κάνει το ντεμπούτο του σε πίστα το νέο αεροδυναμικό πακέτο που προορίζεται για το Μαϊάμι.

Το επόμενο βήμα της Pirelli

Το πρόγραμμα εξέλιξης της Pirelli δεν σταματά εδώ. Την ερχόμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη παίρνουν η Mercedes-AMG F1 και η McLaren Racing, με διήμερο τεστ στο Νίρμπουργκρινγκ. Η γερμανική πίστα, με ισορροπία σε πλευρικά και διαμήκη φορτία, θεωρείται ιδανική για την αξιολόγηση των μελλοντικών σλικ ελαστικών.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.