Η ιστορική έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, οι δυνατότητες του συστήματος «υπό επίβλεψη» και το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Σε μια ανακοίνωση που αλλάζει τον χάρτη των ευρωπαϊκών μετακινήσεων προχώρησε η Tesla στις 10 Απριλίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε την επίσημη έγκριση για τη διάθεση του Full Self-Driving (FSD) «υπό επίβλεψη» στην Ολλανδία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σύστημα γίνεται διαθέσιμο σε πελάτες στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον κύριο ρόλο στην καθοδήγηση του οχήματος.

RDW was extremely rigorous in their review — April 10, 2026

Η διάθεση του λογισμικού θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες μέσω ασύρματων ενημερώσεων (over-the-air), επιτρέποντας στα οχήματα της Tesla να κινούνται σχεδόν οπουδήποτε, από τους δρόμους της πόλης μέχρι τις διασταυρώσεις, υπό την απαραίτητη όμως ενεργή επίβλεψη του οδηγού. Η Tesla ξεκαθαρίζει ότι στην τρέχουσα μορφή του, ο οδηγός παραμένει ο απόλυτος υπεύθυνος για τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή.

Τεχνητή νοημοσύνη που μαθαίνει από την ανθρώπινη εμπειρία

Η καρδιά του FSD βασίζεται σε ένα ενιαίο (end-to-end) νευρωνικό δίκτυο, το οποίο εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Αντί να βασίζεται σε χειροκίνητα κωδικοποιημένους κανόνες, το σύστημα μαθαίνει να ερμηνεύει το περιβάλλον -από τις σημάνσεις και τα φανάρια μέχρι τους πεζούς- ακριβώς όπως ένας άνθρωπος, αξιοποιώντας την εμπειρία ενός παγκόσμιου στόλου που συγκεντρώνει δεδομένα οδήγησης άνω των 500 ετών καθημερινά.

FSD Supervised testing in Madrid, Spain



Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, όταν το FSD είναι ενεργοποιημένο, οι πιθανότητες σύγκρουσης ανά διανυθέν χιλιόμετρο είναι έως και επτά φορές λιγότερες σε σύγκριση με την απλή, μη αυτόματη οδήγηση. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων από τις εξωτερικές κάμερες γίνεται τοπικά στον υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Εκτενείς δοκιμές σε ευρωπαϊκό έδαφος

Πριν από τη σημερινή ιστορική ανακοίνωση, η Tesla διεξήγαγε εξαντλητικές δοκιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύπτοντας περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα με το FSD ενεργοποιημένο. Επιπλέον, περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία μέσω ειδικών δράσεων, παρέχοντας πολύτιμα σχόλια για την προσαρμογή του συστήματος στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

FSD Supervised in Berlin



Η Tesla εργάζεται ήδη εντατικά για την εξασφάλιση αντίστοιχων εγκρίσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καταθέτοντας χιλιάδες σελίδες τεκμηρίωσης και μελετών ασφαλείας στις ρυθμιστικές αρχές. Η Ολλανδία αποτελεί το πρώτο οχυρό που «έπεσε», ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή εξάπλωση της τεχνολογίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης μελλοντικά και της Ελλάδας.

