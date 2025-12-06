Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position της Γιας Μαρίνα και αύριο στόχος του είναι μαζί με τη νίκη ο τίτλος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Άμπου Ντάμπι, του τελευταίου αγώνα της Formula 1 στο 2025 ήταν συναρπαστικές και προσέφεραν έντονο δράμα. Αυτός που πανηγύρισε την pole position ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση και με το 1:22,207 έκανε για 8η φορά φέτος θα ξεκινήσει από θέση ισχύος τον αγώνα.

Δίπλα του θα έχει τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να μην έχει την ταχύτητα για την pole. Όμως γνωρίζει πολύ καλά πως με μια θέση στο βάθρο θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Τρίτος θα ξεκινήσει τον αγώνα ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος είναι επίσης στη μάχη του τίτλου.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα. Με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές στις ελεύθερες δοκιμές, η μάχη για την πρόκριση στο Q2 θα αναμενόταν πολύ κλειστή.

O Φερστάπεν ήταν ο πρώτος διεκδικητής τίτλου που έκανε χρονομετρημένη προσπάθεια και ήταν μπροστά από τον Νόρις. Αυτός που είχε τον ταχύτερο γύρο μετά τα πρώτα περάσματα ήταν ο Ράσελ, ενώ ο Λεκλέρ ήταν στη ζώνη αποκλεισμού. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές με τους πρώτους 17 να τους χωρίζει μόλις μισό δευτερόλεπτο.

Στο τέλος όμως είδαμε μεγάλες αλλαγές στην κατάταξη με τον Πιάστρι να κάνει τον ταχύτερο χρόνο. Από το Q1 αποκλείστηκαν οι: Χάμιλτον, Άλμπον, Χούλκενμπεργκ, Γκασλί και Κολαπίντο.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε με τον Φερστάπεν να βγαίνει πρώτος στην πίστα, ενώ οι δύο McLaren ήταν στο γκαράζ. O Ολλανδός όπως και οι Νόρις-Πιάστρι είχαν χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Ταχύτερος μετα τα πρώτα περάσματα ήταν ο Ράσελ και πάλι, με τον Φερστάπεν και τις δύο McLaren πίσω του. Εντυπωσιακοί ήταν οι Αλόνσο και Μπορτολέτο, ενώ ο Λεκλέρ ήταν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Η μάχη με το χρονόμετρο ήταν έντονη στο τέλος της διαδικασίας με τους οδηγούς να ψάχνουν ακόμα και το παραμικρό κέρδος.

Οι ανακατατάξεις ήταν μεγάλες, με τους πρώτους 10 να τους χωρίζουν μόλις 0,304 δλ. Από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι: Μπέρμαν, Σάινθ, Λόσον, Αντονέλι και Στρολ.

Q3

Η μάχη για την τελευταία pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Ο Φερστάπεν έχοντας και τη βοήθεια του Τσονόντα που του προσέφερε slipstream στην πίσω ευθεία έγραψε το 1:22,295 και άφησε τους υπόλοιπους να τον κυνηγάνε.

Οι οδηγοί της McLaren είχαν χρησιμοποιημένο σετ και ήταν στις θέσεις 2-3 με τον Πιάστρι μπροστά από τον Νόρις, όμως πολύ μακριά από τον Φερστάπεν. Ο Ράσελ είχε λάθος στο γύρο του και ήταν 5ος.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος, με τους οδηγούς της McLaren να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα και τον Φερστάπεν να είναι τελευταίος. Οι Νόρις και Πιάστρι δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Ολλανδό, με τον Βρετανό να παίρνει τη 2η θέση.

Ο Φερστάπεν όμως που ακολουθούσε, βελτίωσε το χρόνο του και πήρε μια άκρως σημαντική pole για τον αυριανό τελικό. Ο Νόρις θα ξεκινήσει 2ος και 3ος ο Πιάστρι.

Ακολούθησαν οι: Ράσελ, Λεκλέρ, Αλόνσο, Μπορτολέτο, Οκόν, Χατζάρ και Τσουνόντα.

Τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση του GP Άμπου Ντάμπι σβήνουν την Κυριακή στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

