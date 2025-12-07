Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Γιας Μαρίνα όπου κριθεί το πρωτάθλημα οδηγών.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Ο 24ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στη Γιας Μαρίνα θα έχει διάρκεια 58 γύρους.

Το πρωτάθλημα στα χέρια του Νόρις

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός πήρε την 8η φετινή του pole position και ξέρει πως μόνο με τη νίκη δεν μπορεί να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος σήμερα μπορεί να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα. Ο Βρετανό χρειάζεται απλά έναν τερματισμό στις τρεις πρώτες θέσεις.

Πίσω του θα είναι ο teammate του, Όκσαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς έχει μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο. Δίπλα του θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να θέλει τη νίκη στον τελευταίο αγώνα.

Ο Λεκλέρ θα κυνηγήσει τη νίκη

Ο 5ος στην κατάταξη Σαρλ Λεκλερ θα κυνηγήσει τη νίκη με την SF-25 και δίπλα του θα βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, o οποίος θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο τη χρονιά. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο θα ξεκινήσει τον αγώνα από την 7η θέση, ενώ δίπλα του στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης θα είναι ο Έστεμπαν Οκόν της Haas.

Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Ίσακ Χατζάρ και Γιούκι Τσουνόντα των Racing Bulls και Red Bull και μένει να δούμε αν και πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Μαξ Φερστάπεν.

Όλη η δράση του τελικού της F1 στο Gazzetta

