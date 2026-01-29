Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο τελευταίος πρωταθλητής της Ferrari πριν τον Σουμάχερ (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

H Scuderia Ferrari στα τέλη του 20ού αιώνα είχε περάσει από μία περίοδο... ξηρασίας. Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες κατάκτησης τίτλου, με κορυφαίους οδηγούς να μην μπορούν να κυριαρχήσουν πίσω από το τιμόνι των κόκκινων μονοθεσίων στη Formula 1. Σήμερα θα μάθουμε για τον τελευταίο της πρωταθλητή πριν τον Μίκαελ Σουμάχερ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ένα Grand Prix στη Βραζιλία, ενώ πριν από 85 χρόνια γεννήθηκε ο «πατέρας του drift».

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1940, γεννήθηκε ο Ιάπωνας θρύλος των αγώνων, Κουνιμίτσου Τακαχάσι. Σε μια καριέρα που κράτησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ξεκίνησε συμμετέχοντας σε αγώνες μοτοσικλετών το 1958 και πήρε κάποιες ιστορικές νίκες στα 150 και 250cc. Το 1962 ενεπλάκη σε ατύχημα από το οποίο αποκόμισε τραυματισμούς που τον έκαναν να μεταπηδήσει στους αγώνες τεσσάρων τροχών, τρία χρόνια αργότερα. Μάλιστα, το 1977 έτρεξε στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 με μια πεπαλαιωμένη Tyrrell 007 και τερμάτισε 9ος.

Αποσύρθηκε το 1999, έχοντας κατακτήσει τρεις τίτλους και πολλές νίκες σε απαιτητικά πρωταθλήματα μονοθεσίων, αγώνων αντοχής και αυτοκινήτων τουρισμού στην Ιαπωνία. Επίσης ίδρυσε τη δική του αγωνιστική ομάδα, η οποία κατέκτησε πολλά πρωταθλήματα στο JGTC/Super GT και συνδέθηκε με τον διάσημο χορηγό της Raybrig στα αγωνιστικά NSX της Honda. Eίναι επίσης γνωστός και ως: «Ο πατέρας του Drift»

Σαν σήμερα το 1950, γεννήθηκε ο τελευταίος παγκόσμιος πρωταθλητής της Scuderia Ferrari στον 20ο αιώνα, Τζόντι Σέκτερ. Ο Νοτιοαφρικανός εισήλθε στη Formula 1 το 1972 και έτρεξε σποραδικά σε αγώνες με τη McLaren. Το 1974 μεταποήδησε στην Tyrrell και άλλαξε δραματικά την οδηγική του προσέγγιση, παίρνοντας νίκες και θέτοντας υποψηφιότητα για τίτλο. Μετά από λίγα χρόνια πήγε στη Wolf, με την οποία κέρδισε αγώνα στο ντεμπούτο της ομάδας και τερμάτισε δεύτερος στο πρωτάθλημα. Το 1979 μετακόμισε στη Scuderia Ferrari και, με την βοήθεια του αειμνήστου Ζιλ Βιλνέβ, ο Σέκτερ έγινε ο πρώτος και μοναδικός Αφρικανός πρωταθλητής της F1. Η 312T5 του 1980 ήταν πάρα πολύ κακή και συγκέντρωσε μόλις δύο βαθμούς, κάτι που τον οδήγησε στο να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

#OnThisDay in ’79, at Monza, Jody Scheckter headed a Ferrari 1-2, team-mate Gilles Villeneuve just behind, to win the #ItalianGP, become #F1 world champion, & send the tifosi wild with delight. Pic: Jody’s helmet was simple, iconic, unmistakable & very very cool. pic.twitter.com/mh5jtanGjR — Matt Bishop 🏳️‍🌈 (@TheBishF1) September 9, 2022

Σαν σήμερα το 1978, έλαβε χώρα το πρώτο Grand Prix Βραζιλίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Κάρλος Ρόιτμαν έκανε φοβερή εκκίνηση και κέρδισε με εμφατικό τρόπο για λογαριασμό της Scuderia Ferrari. Aυτή ήταν η πρώτη νίκη της Michelin ως προμηθεύτρια ελαστικών, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 80 νικών της Goodyear. Ο τοπικός ήρωας, Έμερσον Φιτιπάλντι, κατέκτησε μια εξαιρετική δεύτερη θέση οδηγώντας για την τοπική Copersucar, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Νίκι Λάουντα για την Brabham-Alfa Romeo. Ντεμπούτο στη Formula 1 έκανε επίσης η ομάδα της Arrows.

Φωτογραφίες: F1/X