Η βρετανική ομάδα ξεκαθάρισε τι ισχύει με το νέο της μονοθέσιο και πότε θα βρεθεί για πρώτη φορά σε πίστα, έπειτα από τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων.

Η απουσία της Williams Racing από το πρώτο τεστ της Formula 1 για το 2026 στη Βαρκελώνη αποτέλεσε μία από τις πιο ηχηρές ειδήσεις της χειμερινής προετοιμασίας. Σε ένα τεστ όπου σχεδόν όλες οι ομάδες επιχείρησαν να πάρουν τα πρώτα κρίσιμα δεδομένα από τα ολοκαίνουργια μονοθέσιά τους, η Williams επέλεξε συνειδητά να μείνει εκτός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα στο paddock.

Η επιλογή αυτή συνοδεύτηκε από φήμες που έκαναν λόγο για αποτυχημένες δοκιμές στο εργοστάσιο, επαναλαμβανόμενα προβλήματα στις δοκιμές πρόσκρουσης και σημαντική υπέρβαση του ελάχιστου βάρους της FW48.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Βαρκελώνης, κυκλοφόρησαν φήμες πως η Williams ενδέχεται να χάσει και το πρώτο τεστ στο Μπαχρέιν.

Η δημόσια τοποθέτηση της Williams

Ο επικεφαλής της ομάδας, Τζέιμς Βόουλς, «έσπασε» τη σιωπή του και έδωσε μια αναλυτική εικόνα για το τι ισχύει και τι όχι. Ο Βρετανός ξεκαθάρισε ότι το μονοθέσιο του 2026 είναι κανονικά εγκεκριμένο και έτοιμο για χρήση:

«Έχουμε περάσει όλα τα απαραίτητα τεστ και είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε στο Μπαχρέιν».

Η Williams σκοπεύει να καλύψει μέρος του χαμένου χρόνου με ένα filming day πριν από το πρώτο επίσημο τεστ (11–13 Φεβρουαρίου), ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα βασικά συστήματα λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Listen closely 👂🔊 pic.twitter.com/PMobtbZti2 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 22, 2026

Το θέμα του βάρους παραμένει ανοιχτό

Ένα από τα βασικά σενάρια που κυκλοφόρησαν αφορούσε το ενδεχόμενο η FW48 να είναι σημαντικά υπέρβαρη, σε μια χρονιά όπου όλες οι ομάδες παλεύουν να φτάσουν το νέο, χαμηλότερο όριο των 768 κιλών.

Ο Βόουλς, ωστόσο, ήταν σαφής ως προς το γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει οριστική απάντηση: «Δεν υπάρχει καμία πραγματική γνώση για το βάρος μέχρι να φτάσουμε στο Μπαχρέιν. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο που να μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Είναι αδύνατο, γιατί χρειάζεσαι το αυτοκίνητο πλήρως συναρμολογημένο, χωρίς αισθητήρες, και αυτό δεν υπάρχει ακόμη».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθωτικών κινήσεων αν χρειαστεί: «Αν καταλήξουμε πάνω από το όριο, τότε από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα επιθετικό πρόγραμμα για να αφαιρεθεί βάρος».

A new era starts now.



The FW48 is alive 👀 pic.twitter.com/rGJDIyDVrx January 22, 2026

Πίεση χρόνου και αναπόφευκτοι συμβιβασμοί

Σε ό,τι αφορά τις δοκιμές πρόσκρουσης, ο Βόουλς παραδέχθηκε ότι το πρόγραμμα του 2026 έφερε τη Williams στα όριά της:

«Έχουμε πιέσει απολύτως τα όρια σε ορισμένους τομείς, και ένας από αυτούς είναι και τα αντίστοιχα τεστ που τα συνοδεύουν», είπε.

Δεν επιβεβαίωσε άμεσα αν υπήρξαν αποτυχίες στην πρώτη προσπάθεια, ωστόσο αναγνώρισε ότι υπήρξαν δυσκολίες: «Ήταν μόνο ένα μικρό επεισόδιο στο γενικό πλαίσιο. Ήταν ένα από τα πολλά στοιχεία που μας πίεσαν πέρα από τα όρια σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο».

Γιατί η Williams είπε «όχι» στη Βαρκελώνη

Η απόφαση να μην βρεθεί η ομάδα στην Καταλονία δεν ήταν τεχνική αδυναμία, αλλά στρατηγική επιλογή. Η Williams επένδυσε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών στο εργοστάσιο (VTT), με κινητήρα, κιβώτιο και σασί συνδεδεμένα.

«Θα μπορούσαμε να πάμε στη Βαρκελώνη, αλλά για να το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να ανατρέψουμε πλήρως το πλάνο ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναβαθμίσεων για το Μπαχρέιν, τη Μελβούρνη και μετά. Οι δοκιμές σε κρύες και υγρές συνθήκες, χωρίς αγωνιστική αξία, μας οδήγησαν να πάρουμε την απόφαση».

Κλείνοντας, στάθηκε ξεκάθαρα πίσω από την επιλογή της ομάδας: «Στέκομαι απόλυτα πίσω από αυτή την απόφαση. Το σημαντικό είναι να εμφανιστούμε σωστά προετοιμασμένοι στο Μπαχρέιν και έτοιμοι για τη Μελβούρνη».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion