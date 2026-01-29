Ο βαθμός ετοιμότητας της γερμανικής ομάδας για το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που είχε υπολογίσει αρχικά.

Η Mercedes-AMG F1 βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο από ό,τι ανέμενε στο πρώτο χειμερινό τεστ του 2026. Η ομάδα του Μπράκλεϊ ξεκίνησε το πρόγραμμά της τη Δευτέρα και επέστρεψε στην πίστα την Τετάρτη και την Πέμπτη για τις τρεις ημέρες που είχε να επιλέξει από τις πέντε διαθέσιμες.

Η εικόνα που παρουσίασε η W17 κρίνεται ιδιαίτερα θετική, κυρίως σε επίπεδο αξιοπιστίας και συλλογής δεδομένων. Αν και οι χρόνοι δεν ανακοινώνονται επίσημα, ανεπίσημα η γερμανική ομάδα έχει τον ταχύτερο γύρο των δοκιμών δια χειρός Κίμι Αντονέλι στο 1:17,081.

Απροβλημάτιστες δοκιμές

Αυτό που επιβεβαιώθηκε επίσημα είναι ο όγκος των γύρων: συνολικά 183 την Τετάρτη, με τον Αντονέλι να καλύπτει 91 και τον Τζορτζ Ράσελ τους υπόλοιπους 92. Συνολικά, η Mercedes έχει ξεπεράσει τους 300 γύρους στις πρώτες δύο ημέρες που έχει τρέξει, επίδοση που ξεχωρίζει σε ένα τεστ με αρκετές διακοπές και κόκκινες σημαίες για άλλες ομάδες. Σύμφωνα με τον επικεφαλής μηχανολογίας πίστας της Mercedes-AMG, Άντριου Σόβλιν είπε:

«Σε ό,τι αφορά τα χιλιόμετρα, είμαστε λίγο μπροστά από εκεί που ελπίζαμε να είμαστε – και αυτό είναι καλό. Συνήθως περιμένεις κάποια αρχικά προβλήματα αξιοπιστίας που σου κοστίζουν χρόνο στην πίστα. Σήμερα το μονοθέσιο λειτούργησε άψογα. Χάσαμε περισσότερο χρόνο από κόκκινες σημαίες λόγω άλλων αυτοκινήτων, παρά από οτιδήποτε δικό μας», δήλωσε στο επίσημο site της F1.

Ο ίδιος τόνισε ότι, παρά τη θετική εικόνα, η δουλειά συνεχίζεται κυρίως στο κομμάτι των νέων ηλεκτρικών συστημάτων: «Συλλέγουμε δεδομένα, αλλά επειδή όλα τα ηλεκτρικά συστήματα είναι καινούργια, υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να “κλειδώσουμε” ώστε τα στοιχεία να έχουν την ακρίβεια που θέλουμε. Παρ’ όλα αυτά, είχαμε μια μακρά λίστα στόχων και, αν μη τι άλλο, είμαστε ελαφρώς μπροστά από το πλάνο μας».

Οι οδηγοί είναι χαρούμενοι με την W17

Ο Σόβλιν επιβεβαίωσε ότι τόσο ο Ράσελ όσο και ο Αντονέλι είναι, προς το παρόν, ικανοποιημένοι με την αίσθηση της W17. «Το μονοθέσιο είναι πιο ευχάριστο στην οδήγηση σε σχέση με τα προηγούμενα κανονιστικά πλαίσια. Είναι ελαφρύτερο, στρίβει καλά και έχουμε μια καλή ισορροπία τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές ταχύτητες».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η πραγματική εικόνα θα φανεί αργότερα: «Στο τέλος της ημέρας, η ικανοποίηση των οδηγών θα εξαρτηθεί από το αν το αυτοκίνητο είναι γρήγορο. Ίσως δούμε κάτι πιο αντιπροσωπευτικό την τελευταία ημέρα, αλλά ρεαλιστικά αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί και στις δοκιμές του Μπαχρέιν».

Η Mercedes διατηρεί χαμηλούς τόνους, ωστόσο τα πρώτα δεδομένα από τη Βαρκελώνη δείχνουν μια ομάδα που μπαίνει στη νέα εποχή κανονισμών με σταθερή βάση και χωρίς απρόοπτα αξιοπιστίας.

