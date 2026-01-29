Στη γερμανική ομάδα θέλησαν να στρέψουν αλλού την προσοχή ώστε να αποποιηθούν για μία ακόμη φορά τον τίτλο της πιο «έτοιμης» αγωνιστικά ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Η πρώτη εβδομάδα δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγική για αρκετές ομάδες της Formula 1. Παρά τις τεράστιες τεχνικές αλλαγές σε μονοθέσια και κινητήρες που ισχύουν από τη φετινή σεζόν, τρεις ομάδες κατάφεραν να ξεπεράσουν το φράγμα των 100 γύρων από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Παρότι είναι ακόμα αρκετά νωρίς για συμπεράσματα, το γεγονός πως κάποιες ομάδες έκαναν απροβλημάτιστα τριψήφιο αριθμό γύρων είναι αρκετά ενθαρρυντικό σημάδι.

Πολλά χιλιόμετρα από Mercedes, Haas και Red Bull

Η Mercedes-AMG ολοκλήρωσε συνολικά 151 γύρους με τη νέα W17 την πρώτη ημέρα και 183 τη δεύτερη ημέρα που συμμετείχε στις δοκιμές. Τόσο ο Κίμι Αντονέλι όσο και ο Τζορτζ Ράσελ έχουν έως τώρα ένα απροβλημάτιστο τεστ.

Τόσο η Haas όσο και η Red Bull Racing έχουν ξεπεράσει το όριο των 200 γύρων. Για την αυστριακή ομάδα ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο αν αναλογιστεί κανείς ότι χρησιμοποιεί για πρώτη φορά δική της μονάδα ισχύος, εξελιγμένη σε συνεργασία με τη Ford. Η Audi ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τους 100 γύρους στις δύο ημέρες που έχει συμμετάσχει, ενώ η Honda με την Aston Martin δεν έχει βγει ακόμη στην πίστα.

Μια διαφορετική εικόνα από το μακρινό 2014

Ο οδηγός της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, έκανε τη δική του αξιολόγηση μετά την πρώτη του εμπειρία με την W17. Ο Βρετανός στάθηκε στη γενικότερη εικόνα αξιοπιστίας που παρουσίασε το grid, συγκρίνοντάς τη με την προβληματική έναρξη της υβριδικής εποχής πριν από 12 χρόνια.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δική μας ημέρα, αλλά με έχει εντυπωσιάσει και η πρόοδος αρκετών άλλων ομάδων. Η μονάδα ισχύος της Red Bull έχει καλύψει πολλά χιλιόμετρα και, δεδομένου ότι πρόκειται για τον πρώτο κινητήρα που έχουν κατασκευάσει, αυτό δείχνει ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά».

Ο Βρετανός οδηγός πρόσθεσε ότι και η Haas κινήθηκε σε παρόμοιο ρυθμό με τη Mercedes, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα της Ferrari PU: «Η Haas είχε αντίστοιχο όγκο γύρων με εμάς, κάτι που δείχνει ότι και η μονάδα ισχύος της Ferrari αποδίδει αξιόπιστα. Δεν είναι καθόλου ίδια τα πράγματα όπως το 2014. Το άθλημα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τότε και το επίπεδο, σε κάθε τομέα, είναι πλέον εξαιρετικά υψηλό».

Το πρόγραμμα της Mercedes και τα επόμενα βήματα

Η ομάδα του Μπράκλεϊ έχει πάρει μέρος σε δύο ημέρες δοκιμών και αναμένεται να πάρει μέρος σε μία ακόμη ημέρα, είτε την Πέμπτη, είτε την Παρασκευή, ανάλογα την πρόγνωση του καιρού. Ο Αντονέλι από τη μεριά του τόνισε τη σημασία της αξιοπιστίας στο παρόν στάδιο:

«Υπάρχουν πολλά να μάθουμε με αυτά τα νέα μονοθέσια, οπότε είναι κρίσιμο να γράφουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα. Η δουλειά που έχει γίνει στο Brackley και στο Brixworth μάς επέτρεψε να έχουμε ένα μονοθέσιο που ολοκλήρωσε πάνω από 150 γύρους στην πρώτη του πραγματική ημέρα στην πίστα», είπε.

