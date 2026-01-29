Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου καθόρισε τους τρεις άξονες παρέμβασης για την αποσυμπίεση των δρόμων, με επίκεντρο τον Κηφισό και την τεχνολογία.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, που έχει εξελιχθεί σε καθημερινό «μαρτύριο» για χιλιάδες οδηγούς, βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το κυβερνητικό επιτελείο ανέλυσαν μια δέσμη προτάσεων που στοχεύουν στην αποσυμπίεση των κεντρικών οδικών αρτηριών, με τον Κηφισό να αποτελεί την πρώτη και πιο κρίσιμη προτεραιότητα. Το πλάνο χωρίζεται σε τρεις διακριτούς άξονες, καλύπτοντας από τις άμεσες ανάγκες αστυνόμευσης μέχρι τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των υποδομών της πρωτεύουσας.

Άμεσες παρεμβάσεις και διαχείριση του Κηφισού

Ο πρώτος άξονας αφορά την άμεση ανακούφιση των οδηγών, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κηφισό, ο οποίος αποτελεί τη βασική αρτηρία του λεκανοπεδίου. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο περιορισμός της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής, αν και η τελική απόφαση προκρίνει πιο ήπιες ρυθμίσεις αντί για πλήρη απαγόρευση. Παράλληλα, επιστρατεύονται σύγχρονα μέσα, όπως drones, για τον εντοπισμό συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, ώστε η Τροχαία και οι γερανοί να παρεμβαίνουν ακαριαία σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης που προκαλεί «έμφραγμα».

Η ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας σε 45 κρίσιμα σημεία της Αθήνας αποτελεί επίσης μέρος των άμεσων μέτρων. Στόχος είναι ο περιορισμός της παράνομης στάθμευσης και της διπλοστάθμευσης, που μειώνουν δραματικά τη χωρητικότητα των δρόμων, καθώς και ο αυστηρός έλεγχος των λεωφορειολωρίδων. Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει τη ροή των οχημάτων «εδώ και τώρα», διασφαλίζοντας ότι οι υπάρχουσες υποδομές θα λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους χωρίς περιττά εμπόδια.

Τεχνολογική αναβάθμιση με έξυπνα φανάρια

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Κεντρική πρόταση αποτελεί η εγκατάσταση 1.000 έξυπνων φαναριών σε κομβικά σημεία της Αττικής, ένα μέτρο που έχει ήδη δείξει θετικά αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη. Τα συστήματα αυτά, εξοπλισμένα με αισθητήρες και κάμερες, θα ρυθμίζουν τη διάρκεια του πράσινου φωτός ανάλογα με τον πραγματικό φόρτο της κάθε λωρίδας, μειώνοντας τις περιττές αναμονές και εξομαλύνοντας τη ροή της κίνησης στους μεγάλους κόμβους.

Ταυτόχρονα, η τεχνολογία θα αξιοποιηθεί για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών μέσω ψηφιακών πινακίδων και εφαρμογών, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση αυξημένης συμφόρησης. Ο συντονισμός των φωτεινών σηματοδοτών σε «πράσινα κύματα» αναμένεται να μειώσει τον χρόνο μετακίνησης, ενώ παράλληλα θα περιορίσει τις εκπομπές ρύπων από το σταμάτα-ξεκίνα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η «έξυπνη» διαχείριση είναι το κλειδί για την αποδοτικότερη χρήση του υπάρχοντος οδικού δικτύου χωρίς την ανάγκη για άμεσες δομικές παρεμβάσεις.

Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και υποδομές

Ο τρίτος άξονας αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση της εξάρτησης από το ΙΧ μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Στη σύσκεψη τέθηκε ο στόχος για αισθητή βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων στα λεωφορεία και τα μέσα σταθερής τροχιάς έως το τέλος του 2026. Η προσθήκη νέων, οικολογικών οχημάτων στον στόλο και η βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα ΜΜΕ την πρώτη και πιο αξιόπιστη επιλογή για τους πολίτες που μετακινούνται καθημερινά προς το κέντρο.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιτάχυνση των μεγάλων έργων υποδομής, όπως η Γραμμή 4 του Μετρό και οι επεκτάσεις των οδικών αξόνων. Η δημιουργία νέων παρακαμπτήριων οδών και η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων αποτελούν τις στρατηγικές παρεμβάσεις που θα αναδιαμορφώσουν τον χάρτη των μετακινήσεων στην Αττική τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των τριών αξόνων θα είναι διαρκής, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των λύσεων που προτείνονται.

