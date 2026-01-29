LIVE TV: Δείτε την παρουσίαση της νέας Mercedes S-Class

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την παρουσίαση του νέου μοντέλου της γερμανικής μάρκας, η οποία διανύει μια εροσταστική χρονιά.

Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τη Mercedes-Benz, η οποία στις 29 Ιανουαρίου γιορτάζει τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου με την παρουσίαση της νέας S-Class.

Η νέα S-Class έχει δεχθεί εκτενή τεχνολογική και σχεδιαστική αναβάθμιση, με έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και την περαιτέρω αναβάθμιση της άνεσης των επιβατών. Παραδοσιακά το μοντέλο λειτουργεί ως τεχνολογική βιτρίνα της Mercedes-Benz, εισάγοντας λύσεις που σταδιακά περνούν σε ολόκληρη τη γκάμα.

Η αποψινή παρουσίαση δεν αφορά μόνο ένα νέο μοντέλο, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη του πιο εκτεταμένου προγράμματος λανσαρίσματος νέων προϊόντων στην ιστορία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της S-Class ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια premium κατηγορία.

Η ζωντανή μετάδοση της παρουσίασης ξεκινάει στις 19:15 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά με ένα κλικ εδώ.