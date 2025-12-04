Ο Βρετανός οδηγός της Formula 1 θα κυνηγήσει τον τίτλο δίχως να ζητήσει βοήθεια από τον teammate του, κι ας την χρειαστεί.

Ο Λάντο Νόρις ξεκαθάρισε ότι θα αισθανόταν ιδιαίτερα διστακτικός να ζητήσει από τη McLaren team orders προς τον, προκειμένου να τον βοηθήσει να κατακτήσει τον τίτλο της Formula 1 στον τελικό του Άμπου Ντάμπι. Ο Βρετανός οδηγός οδεύει στον καθοριστικό αγώνα με 16 βαθμούς προβάδισμα από τον Aυστραλό teammate του και 12 από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος χωρίζει τους δύο οδηγούς της McLaren στη βαθμολογία.

Παρά τη μεγαλύτερη απειλή που συνιστά η Red Bull του Φερστάπεν σε σχέση με την «εσωτερική μάχη», ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα έχει ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Πιάστρι να έχει υποστηρικτικό ρόλο.

Δεν είναι δίκαια τα team orders

Στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Νόρις, ο οποίος μπορεί να αναδειχθεί για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με ένα βάθρο, υπογράμμισε ότι μια πιθανή εντολή θα πρέπει να είναι απόφαση της McLaren – όχι δική του.

«Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει. Ειλικρινά, θα το ήθελα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το ζητούσα. Εξαρτάται από τον Όσκαρ αν θα το δεχθεί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσω εγώ. Το ίδιο θα ίσχυε κι αν ήταν ανάποδα. Θα ήμουν διατεθειμένος να το κάνω; Προσωπικά, ναι. Γιατί έτσι είμαι, έτσι λειτουργώ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Δεν πρόκειται να το ζητήσω. Δεν θέλω να το ζητήσω γιατί δεν θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη ερώτηση. Κι αν στο τέλος έτσι εξελιχθούν τα πράγματα και κερδίσει ο Μαξ, τότε αυτό είναι. Συγχαρητήρια σε εκείνον και θα ανυπομονώ για του χρόνου. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζει τη ζωή μου. Θα το αξίζει περισσότερο από εμάς. Δεν έχω άγχος», ανέφερε ο Βρετανός.

Το πρωτάθλημα είναι πλέον μέρος της δουλειάς

Παρά το χαμένο match point στο Κατάρ, όπου είχε την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα, ο Νόρις δηλώνει ότι παραμένει ήρεμος και αισιόδοξος.

«Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοια θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω καλά. Δεν το σκέφτομαι καθόλου μέχρι που μου το θυμίζετε εσείς όλη την ώρα. Γι’ αυτό προσπαθώ να σας αποφεύγω όσο γίνεται. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Δεν με σοκάρει, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχω έρθει εδώ χωρίς να το σκέφτομαι τις τελευταίες τρεις μέρες, απλώς παίζοντας λίγο γκολφ, περνώντας χρόνο με φίλους και διασκεδάζοντας. Ανυπομονώ να το κάνω ξανά τη Δευτέρα – είτε είμαι hangover είτε όχι. Οπότε, ναι, είναι όλα ίδια. Και πιστεύω ότι στην πίστα θα είμαι όπως τις προηγούμενες εβδομάδες. Παρά την πίεση που υπήρχε, νιώθω άνετα και το αυτοκίνητο δείχνει πολύ καλό. Όλα καλά».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.