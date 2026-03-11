Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει στην Κίνα και την πίστα της Σανγκάης.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1, καθώς λίγες ημέρες μετά την Αυστραλία ακολουθεί το Grand Prix Κίνας το τριήμερο 13-15 Μαρτίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέφει στην πίστα της Σανγκάης για έναν αγώνα που αναμένεται απρόβλεπτος, καθώς έχει στρωθεί νέα άσφαλτος.

Το πρώτο Σπριντ του 2026

Το GP Κίνας είναι το δεύτερο της φετινής σεζόν θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Την Παρασκευή μετά τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές του Αγώνα Σπριντ. Το Σάββατο το πρωί η δράση ξεκινάει με το Σπριντ και λίγες ώρες μετά θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid του αγώνα της Κυριακής.

Γνωρίστε την πίστα της Σανγκάης

H πίστα της Σανγκάης εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2004 και αμέσως έγινε μία από τις αγαπημένες των οδηγών. Έχει μήκος 5.451 μέτρα, αποτελείται από 16 απαιτητικές στροφές και διαθέτει δύο ζώνες DRS. Στην ευθεία ενός χιλιομέτρου μεταξύ των στροφών 13 και 14 αναμένεται να δούμε αρκετά προσπεράσματα. Στον Αγώνα Σπριντ οι οδηγοί θα διανύσουν 19 γύρους, ενώ στο

Grand Prix της Κυριακής 56 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Κίνας έχει ο Λιούις Χάμιλτον με έξι στο σύνολο. Από δύο έχουν οι Φερνάντο Αλόνσο και Νίκο Ρόσμπεργκ. Νικητής το 2025 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ από το μακρινό 2004 με χρόνο 1:32,238.

The 91st and final win of that illustrious career 💫



Michael Schumacher claimed an unforgettable victory in China two decades ago during the epic 2006 title duel#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/ktxXzwiBzy — Formula 1 (@F1) March 10, 2026

H Mercedes οδεύει ως το φαβορί

Στον αγώνα της Αυστραλίας είδαμε τη Mercedes-AMG να κάνει το 1-2 και τη Ferrari στο 3-4. Η γερμανική ομάδα εμφανίστηκε πιο έτοιμη από όλους, ωστόσο το πλεονέκτημά της δεν είναι μεγάλο. Στην Κίνα θα δούμε τα πράγματα να αλλάζουν, καθώς η πίστα της Σανγκάης έχει πολλές περισσότερες ευκαιρίες για φόρτιση της μπαταρίας.

Η Scuderia θέλει να μετατρέψει τα μαθήματα από το Άλμπερτ Παρκ σε απόδοση ώστε να κοντράρει στα ίσα τη Mercedes. Από την άλλη, τόσο η McLaren όσο και η Red Bull Racing θέλουν να περάσουν στην αντεπίθεση και να μπουν στο παιχνίδι της νίκης.

George Russell becomes the first Mercedes man to lead the F1 drivers' championship in almost half a decade 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/1AfM67ucMm — Formula 1 (@F1) March 10, 2026

Τα ελαστικά του GP Κίνας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Κίνα. Πρόκειται για την ίδια επιλογή ελαστικών με το 2025, ενώ η νέα άσφαλτος αναμένεται να προσφέρει νέα δεδομένα.

Τηλεοπτικό πρόγραμμα

To GP Κίνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δεύτερου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές Σπριντ, Αγώνα Σπριντ, κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Κίνας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 13 Μαρτίου

05:30-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:30-10:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 09:15)

Σάββατο 14 Μαρτίου

05:00-06:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 05:45)

09:00-10:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 08:40)

Κυριακή 23 Μαρτίου

09:00 – Αγώνας (LIVE 08:30)