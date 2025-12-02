H βρετανική ομάδα δεν σκέφτεται να ευνοήσει τον Λάντο Νόρις, διατηρώντας την ισονομία απέναντι στον Όσκαρ Πιάστρι.

Η ήττα της McLaren Racing στο Κατάρ, έπειτα από δικά της λάθη στη στρατηγική, επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για πρωτάθλημα. Ο Ολλανδός πηγαίνει στον τελευταίο αγώνα 12 βαθμούς πίσω από τον Λάντο Νόρις, με τον Όσκαρ Πιάστρι άλλους 4 βαθμούς πιο πίσω.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να δώσει πλεονέκτημα τον Λάντο Νόρις στον τελικό του Άμπου Ντάμπι, παρά το γεγονός ότι ο Βρετανός βρίσκεται ένα βήμα από τον τίτλο της Formula 1.

Η φιλοσοφία δεν αλλάζει

Παρά τη δραματική τροπή της σεζόν, η McLaren παραμένει προσηλωμένη στη φετινή της πολιτική: ίση μεταχείριση για τους δύο οδηγούς. Παρά την πίεση στην οποία βρίσκεται το βρετανικό στρατόπεδο, ο επικεφαλής Αντρέα Στέλα δεν πρόκειται να επιβάλλει team orders.

«Το πρώτο στοιχείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε ως ομάδα είναι να είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και ικανοί να εκτελέσουμε έναν άψογο αγωνιστικό τριήμερο. Η ταχύτητα υπάρχει στο μονοθέσιο, οι οδηγοί κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά στους δύο τελευταίους αγώνες δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημά μας. Όσον αφορά το γεγονός ότι και οι δύο οδηγοί μας βρίσκονται στη μάχη του τίτλου, η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει. Θα αφήσουμε τόσο τον Όσκαρ όσο και τον Λάντο να αγωνιστούν και να κυνηγήσουν τις φιλοδοξίες τους. Ο Όσκαρ βρίσκεται βαθμολογικά σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο», είπε.

Ο Ιταλός επικεφαλής υπενθύμισε πως σε προηγούμενες περιπτώσεις τριπλής μάχης τίτλου, ήταν ο «τρίτος» που τελικά επικράτησε: «Το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία της Formula 1. Στις περιπτώσεις του 2007 και του 2010, κέρδισε ο οδηγός που, θεωρητικά, είχε τις λιγότερες πιθανότητες. Ο Oscar είναι πολύ γρήγορος και αξίζει να έχει την ευκαιρία να δείξει την απόδοσή του. Θα επιτρέψουμε στους οδηγούς μας να αγωνιστούν μεταξύ τους, αλλά για εμάς προέχει να νικήσουμε τον Verstappen με έναν από τους δύο».

Ο αγώνας θα κρίνει πολλά

Παρότι η McLaren δεν θα ξεκινήσει τον αγώνα με εντολές υπέρ του Νόρις, ο Στέλα παραδέχθηκε ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η μάχη στον αγώνα.

«Όποια απόφαση κι αν πάρουμε σχετικά με συνεργασία μεταξύ των οδηγών, πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές μας. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να λειτουργούμε με ακεραιότητα και χωρίς να αιφνιδιάζουμε τους οδηγούς μας. Μέχρι το Άμπου Ντάμπι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τον Λάντο και τον Όσκαρ. Θα επιβεβαιώσουμε την αγωνιστική μας προσέγγιση, αλλά ένα είναι βέβαιο: εφόσον ένας οδηγός βρίσκεται σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο, θα σεβαστούμε αυτό το δικαίωμα. Δεν θα υπάρξει εντολή που να αποκλείει τον άλλον οδηγό όσο έχει μαθηματικές πιθανότητες», ανέφερε.

