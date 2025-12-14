Ο Γάλλος διευθυντής της Scuderia μίλησε για τους οδηγούς του και την απογοητευτική της φετινής σεζόν της Formula 1.

Η Ferrari πήγε στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς με έναν ξεκάθαρο στόχο: ένα βάθρο ή, τουλάχιστον, έναν αγώνα που θα έκλεινε θετικά μια δύσκολη σεζόν. Το SF-25 ανταποκρίθηκε στον αγώνα, επιτρέποντας σε Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να ολοκληρώσουν τη χρονιά με ανταγωνιστικό ρυθμό, σωστές στρατηγικές επιλογές και ουσιαστικές προσπεράσεις, ακόμη κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν συνοδεύτηκε από παρουσία στο βάθρο.

Παρότι η Ferrari δεν συμμετείχε άμεσα στη μάχη του τίτλου, ο Λεκλέρ άσκησε πίεση στον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, για μεγάλο μέρος του αγώνα. Έτσι μπήκε ένα τέλος σε μία κάκιστη χρονιά για την ομάδα του Μαρανέλο που θέλει όσο τίποτα να την αφήσει πίσω της.

Καμία πρόβλεψη για το 2026

Η επόμενη χρονιά για τη Scuderia Ferrari είναι άκρως σημαντική και αυτό το αναγνωρίζει καλύτερα από όλους ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ. Ο Γάλλος απέφυγε κάθε πρόβλεψη για το μέλλον, τονίζοντας ότι στη Formula 1 δεν έχει νόημα η ενασχόληση με σενάρια.

«Μπορεί να κάνω καλή δουλειά, αλλά αν κάποιος άλλος κάνει καλύτερη, τότε είμαι εγώ ο ανόητος», είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ferrari πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο δικό της project.

Πράγματι, η δουλειά ενόψει 2026 ξεκίνησε πολύ νωρίς εφέτος, κάτι που ευελπιστεί να το μετατρέψει σε πλεονέκτημα εντός πίστας.

Απόλυτη στήριξη στους οδηγούς

Ο επικεφαλής της Ferrari υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Λιούις Χάμιλτον, υποβαθμίζοντας τη σημασία των δηλώσεων αμέσως μετά τον αγώνα.

«Ο Λιούις είναι διαφορετικός στις συνεντεύξεις απ’ ό,τι στο debrief. Είναι πολύ εποικοδομητικός. Δεν με ενοχλεί καθόλου», ανέφερε.

Το ίδιο ισχύει και για τον Λεκλέρ: «Τον γνωρίζω εδώ και 15-16 χρόνια. Πάντα παραπονιέται, πάντα είναι πολύ αυστηρός, ακόμη και με τον εαυτό του, αλλά με θετικό τρόπο».

Κλείνοντας, ο Vasseur ήταν απόλυτος: «Θα ανησυχούσα πραγματικά αν οι οδηγοί μου ήταν ικανοποιημένοι. Πρέπει να πιέζουν την ομάδα στα άκρα, σε κάθε τομέα. Αυτό είναι το DNA μας».