Volkswagen Smart Deals: Έως 17.500 ευρώ όφελος στα ηλεκτρικά ID.

Ειδικές τιμές για τα ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7, με στόχο να γίνει η ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στην ελληνική αγορά.

Η Volkswagen επεκτείνει το πρόγραμμα Smart Deals και στην αμιγώς ηλεκτρική της γκάμα, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στα μοντέλα της οικογένειας ID. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 17.500 ευρώ, τα ηλεκτρικά ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7 τοποθετούνται σε πιο ανταγωνιστική θέση, σε μια περίοδο όπου το κόστος απόκτησης παραμένει βασικό ζητούμενο για την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης.

Το ID.3, το ηλεκτρικό hatchback της Volkswagen, αποτελεί την πιο συμπαγή και αστική πρόταση της γκάμας, με όφελος που φτάνει έως τις 9.500 ευρώ. Απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που αναζητούν καθημερινή μετακίνηση με μηδενικές εκπομπές, χωρίς να θυσιάζουν τεχνολογία και εξοπλισμό άνεσης.

Το ID.4, το ηλεκτρικό SUV της μάρκας, προσφέρεται με όφελος έως 10.500 ευρώ και παραμένει μια από τις πιο ισορροπημένες επιλογές στην κατηγορία, συνδυάζοντας χώρους, αυτονομία και οικογενειακό προσανατολισμό. Αντίστοιχα, το ID.5, με τη coupe-SUV σιλουέτα του, τοποθετείται λίγο πιο ψηλά σε επίπεδο σχεδίασης και χαρακτήρα, με όφελος που φτάνει έως τις 7.500 ευρώ.

Στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας βρίσκεται το ID.7, το μεγάλο ηλεκτρικό fastback της Volkswagen, το οποίο προσφέρεται με συνολικό όφελος έως 17.500 ευρώ. Με έμφαση στην άνεση μεγάλων αποστάσεων, την αεροδυναμική και τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, το ID.7 στοχεύει σε όσους αναζητούν ηλεκτρική μετακίνηση χωρίς περιορισμούς στον ρόλο ή στη χρήση.

Τα Smart Deals για τα αμιγώς ηλεκτρικά ID. αφορούν περιορισμένο χρονικό διάστημα και είναι διαθέσιμα μέσω του επίσημου δικτύου Volkswagen στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τις τελικές τιμές, καθώς και να δουν από κοντά τα μοντέλα, στα καταστήματα της μάρκας.