Η βρετανική ομάδα έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στον οδυνηρό αποκλεισμό των οδηγών της στον τελευταίο αγώνα.

Η McLaren Racing προχώρησε σε πλήρη εσωτερική έρευνα μετά το σοκ του διπλού αποκλεισμού στο Grand Prix Λας Βέγκας. Ο επικεφαλής της ομάδας του Ουόκινγκ, Αντρέα Στέλα, έδωσε για πρώτη φορά ολοκληρωμένες απαντήσεις για το τι οδήγησε στη μη συμμόρφωση της ΜCL39 με τους τεχνικούς κανονισμούς.

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έχασαν τις θέσεις τους στην κατάταξη εξαιτίας υπερβολικής φθοράς στη ξύλινη πλάκα του δαπέδου, γεγονός που επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να ξαναμπεί δυναμικά στη μάχη του τίτλου: ο Ολλανδός βρίσκεται πλέον ισόβαθμος με τον Πιάστρι και μόλις 24 βαθμούς πίσω από τον Νόρις.

BREAKING: Both McLaren cars of Lando Norris and Oscar Piastri have been disqualified from the Las Vegas Grand Prix



This is because the thickness of the rearmost skid of both cars was less than the required thickness#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gOplpgDHl7 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν νωρίς

Στο περιθώριο του Grand Prix Κατάρ, ο Αντρέα Στέλα μίλησε για τα ευρήματα των μηχανικών της McLaren και παραδέχθηκε πως οι ανησυχίες είχαν ξεκινήσει από νωρίς στο Λας Βέγκας.

«Από τους πρώτους γύρους φάνηκε στα δεδομένα ότι το απροσδόκητο porpoising θα αποτελούσε πρόβλημα. Στο μονοθέσιο του Λάντο μπορούσαμε να το παρακολουθήσουμε καλύτερα με την τηλεμετρία, αλλά στο αυτοκίνητο του Όσκαρ δεν λειτουργούσε ένας αισθητήρας που μετρά το επίπεδο επαφής με το έδαφος, κάτι που δυσκόλεψε την αξιολόγηση», ανέφερε αρχικά.

Η βρετανική ομάδα κατάλαβε ότι οι έντονες κάθετες ταλαντώσεις οδηγούσαν σε υπερβολική φθορά της πλάκας, με αποτέλεσμα και οι δύο οδηγοί να κληθούν να αλλάξουν τον τρόπο οδήγησης σε διάφορα σημεία της πίστας. Ωστόσο, όπως παραδέχεται ο Στέλα, αυτές οι παρεμβάσεις δεν ήταν αρκετές:

«Λόγω του παραθύρου λειτουργίας του μονοθεσίου και των χαρακτηριστικών της πίστας, οι περισσότερες διορθωτικές ενέργειες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Lando goes defensive off the start! 👀



This is the moment that opened the door for Max Verstappen to take the lead in Vegas 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/0CPR4FGnYv November 23, 2025

Η πηγή του προβλήματος

Με τις ελεύθερες δοκιμές να διακόπτονται επανειλημμένα και τις αλλαγές στις συνθήκες, οι ερωτήσεις για το αν η McLaren πήρε ρίσκο στο set-up ήταν αναμενόμενες. Ο Στέλα το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Δεν θεωρούμε ότι πήραμε υπερβολικό ρίσκο στο ύψος εμπρός και πίσω. Προσθέσαμε μάλιστα επιπλέον περιθώριο ασφαλείας για κατατακτήριες και αγώνα. Το πρόβλημα προέκυψε από την απροσδόκητη ένταση του porpoising, που σε πολλές περιπτώσεις εξουδετέρωσε αυτό το περιθώριο».

Μάλιστα, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν τόσο έντονο, που ακόμα και η μείωση της ταχύτητας – θεωρητικά μέτρο αντιμετώπισης – λειτουργούσε αντίθετα σε κάποια σημεία της πίστας.

Η στάση της FIA

Η McLaren δεν αμφισβήτησε την απόφαση, ωστόσο ο Στέλα τόνισε τον άκαμπτο χαρακτήρα των κανονισμών.

«Επαληθεύσαμε μαζί με τον τεχνικό αντιπρόσωπο της FIA ότι η μέτρηση ήταν σωστή. Παρότι η φθορά ήταν μικρή, μόλις 0,12 χιλιοστά για τον Λάντο και 0,26 χιλιοστά για τον Όσκαρ, ο κανονισμός προβλέπει ξεκάθαρα ότι το πάχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 χιλιοστά παντού στο τέλος του αγώνα».

Σημείωσε επίσης ότι η FIA αναγνωρίζει πως η ποινή δεν είναι αναλογική σε σχέση με το μέγεθος της παράβασης, αλλά το ισχύον πλαίσιο δεν δίνει ευελιξία στους αγωνοδίκες: «Η FIA παραδέχεται ότι στο μέλλον πρέπει να εξεταστεί η αναλογικότητα στις τεχνικές παραβάσεις, ώστε μικρές και ακούσιες παραβιάσεις χωρίς ουσιαστικό όφελος απόδοσης να μη φέρνουν δυσανάλογα αυστηρές συνέπειες».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας, του αγώνα που έβαλε εκ νέου φωτιά στο πρωτάθλημα