Η ιαπωνική μάρκα διατήρησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά με ρεκόρ πωλήσεων, παρά τις προκλήσεις της βιομηχανίας.

Η Toyota Motor Corporation έκλεισε το 2025 με ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο και διατήρησε για έκτο συνεχόμενο έτος τον τίτλο του κορυφαίου κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως. Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Toyota, που περιλαμβάνουν τα μοντέλα Toyota, Lexus, καθώς και τις θυγατρικές Daihatsu και Hino Motors, έφτασαν στα περίπου 11,3 εκατομμύρια οχήματα το 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,6 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ξεπερνώντας τα προ κορωνοϊού επίπεδα παραγωγής.

Η επίδοση αυτή επέτρεψε στην Toyota να επιβεβαιώσει τη θέση της στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου, με σημαντικό προβάδισμα έναντι του δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστή, του Volkswagen Group, του οποίου οι πωλήσεις κινήθηκαν κάτω από τα 9 εκατομμύρια οχήματα.

Ηγεμονία με βάση την περιοχή και το προϊόν

Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται σε ισχυρή ζήτηση σε βασικές αγορές όπως Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, που μαζί αντιπροσώπευσαν πάνω από 40 % των συνολικών πωλήσεων. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις Toyota και Lexus αυξήθηκαν σημαντικά, με το SUV RAV4 να ξεχωρίζει στις εξαγωγές από την Ιαπωνία προς τη βορειοαμερικανική αγορά. Στην Κίνα, παρά τη σκληρή πίεση από τον ανταγωνισμό, οι πωλήσεις σημείωσαν μικρή άνοδο, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Ένα άλλο στοιχείο της «παγκόσμιας εικόνας» είναι η κατανομή των «ηλεκτρο-εξοπλισμένων» μοντέλων στο συνολικό όγκο: τα υβριδικά οχήματα κάλυψαν περίπου 42 % των πωλήσεων, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά παραμένουν περιορισμένα (κάτω από 2 % επί του συνόλου), αντανακλώντας την προσέγγιση της Toyota στην εναλλακτική κινητικότητα το 2025.

Παγκόσμια και ευρωπαϊκή εικόνα

Η Toyota και στη *Ευρώπη κατέγραψε ρεκόρ ετήσιων πωλήσεων, ξεπερνώντας τα 1,22 εκατομμύρια οχήματα και ενισχύοντας τη θέση της ως δεύτερης δημοφιλέστερης μάρκας επιβατικών αυτοκινήτων στην ήπειρο για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το μείγμα πωλήσεων ηλεκτροκίνητων τεχνολογιών στην Ευρώπη (BEV, plug-in híbrids, υβριδικά) κατέγραψε αύξηση, με τις ηλεκτρικές και plug-in επιλογές να εμφανίζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν την Toyota σε μια φάση όπου η στρατηγική της για ανάμεικτες τεχνολογίες κινητικότητας — υβριδικά, plug-in υβριδικά, ηλεκτρικά και παραδοσιακές εκδόσεις — συνεχίζει να αποδίδει σε διαφορετικές αγορές, παρά τις πιέσεις από ανταγωνιστές και από μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.