Η αμερικανική μάρκα γιορτάζει την αγωνιστική της κληρονομιά και την επιστροφή στη Formula 1 με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή και έναν rookie παρέα με 12 ιστορικά μοντέλα.

Η Ford ανέδειξε την πολυετή αγωνιστική της κληρονομιά μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο event στην πίστα, φέρνοντας σε επαφή δύο ενεργούς οδηγούς της Formula 1 με δώδεκα εμβληματικά μοντέλα της, των οποίων η ιστορία εκτείνεται σε περισσότερα από 100 χρόνια.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Το 2026 σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή της Ford στη Formula 1, έπειτα από απουσία δύο δεκαετιών, σε μια νέα εποχή τεχνικών κανονισμών και υβριδικής τεχνολογίας.

Από τα πρώτα ρεκόρ αντοχής έως τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις

Η παρουσία της Ford στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν τα πρώτα μοντέλα της, όπως τα Model T και Model K, χρησιμοποιήθηκαν για την απόδειξη της αντοχής, της αξιοπιστίας και της τεχνολογικής υπεροχής της μάρκας. Οι αγώνες αποτέλεσαν από νωρίς εργαστήριο εξέλιξης, πριν η Ford εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η εταιρεία έγραψε ιστορία στις 24 Ώρες Λε Μαν, με τις τέσσερις διαδοχικές νίκες του GT40 (1966–1969), ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησε στο NASCAR με μοντέλα όπως τα Galaxie, Torino, Thunderbird και Mustang.

Καθοριστική συμβολή στη Formula 1 και το WRC

Η Ford άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και στη Formula 1 μέσω της συνεργασίας με την Cosworth. Ο κινητήρας Ford-Cosworth DFV κατέγραψε περισσότερες από 150 νίκες σε Grand Prix, αποτελώντας έναν από τους πιο επιτυχημένους κινητήρες στην ιστορία του σπορ.

Παράλληλα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, μοντέλα όπως τα Escort και Fiesta συνέβαλαν σε πολυάριθμες νίκες και τίτλους, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της μάρκας με τον κορυφαίο μηχανοκίνητο ανταγωνισμό.

Η επιστροφή στη Formula 1 το 2026

Από το 2026, η Ford επιστρέφει επισήμως στη Formula 1 ως τεχνικός εταίρος της Red Bull Racing μέσω της Red Bull Ford Powertrains. Η αμερικανική εταιρεία έχει συμμετάσχει στην εξέλιξη μιας νέας μονάδας ισχύος, η οποία συνδυάζει υβριδικό σύστημα κίνησης και τεχνολογίες βιώσιμης καύσης, και θα χρησιμοποιείται τόσο από την αυστριακή ομάδα όσο και από τη Racing Bulls τουλάχιστον έως το 2030.

Φερστάπεν, Λίντμπλαντ και12 ιστορικά Ford

Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Ford κάλεσε τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν και τον οδηγό της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ, να βρεθούν στην ίδια πίστα και να οδηγήσουν δώδεκα διαφορετικά αγωνιστικά και σπορ μοντέλα Ford, από διαφορετικές δεκαετίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιστορικά οχήματα όπως το Sweepstakes του 1901, το Model T του 1924 και το GT40 MKII του 1966, αλλά και πιο σύγχρονες κατασκευές όπως το Fiesta WRC, το Mustang GT3, το Raptor T1+ και το Mustang Dark Horse SC. Η επιλογή των αυτοκινήτων αποτυπώνει τη διαχρονική παρουσία της Ford σε διαφορετικές μορφές μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ένας γνώρισμο οικοδεσπότης

Τον ρόλο του οικοδεσπότη ανέλαβε ο πρώην οδηγός της Formula 1 και πρεσβευτής της Global Ford Racing, Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν, σε μια εκδήλωση που λειτούργησε τόσο ως φόρος τιμής στην ιστορία της μάρκας όσο και ως προοίμιο για τη νέα της εποχή στο σπορ.