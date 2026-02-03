Η μορφή των αγώνων της Formula 1 αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Τη φετινή χρονιά θεσπίζονται νέοι τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν τόσο τα μονοθέσια όσο και τις μονάδες ισχύος. Τα μονοθέσια της νέας εποχής διαθέτουν απλοποιημένη αεροδυναμική, με τη συνολική κάθετη δύναμη να μειώνεται κατά 15–30% και την αεροδυναμική αντίσταση έως και 40%.

Παράλληλα, το DRS αντικαθίσταται από το νέο Overtake Mode, το οποίο προσφέρει προσωρινή αύξηση ισχύος όταν ένας οδηγός βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από τον προπορευόμενο.

Τα πρώτα συμπεράσματα των οδηγών

Σημαντικούς προβληματισμούς για το κατά πόσο τα μονοθέσια της Formula 1 του 2026 θα βελτιώσουν τις συνθήκες προσπεράσματος εξέφρασαν οι οδηγοί της Haas, Έστεμπαν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν, μετά την ολοκλήρωση του πενθήμερου ιδιωτικού shakedown στην Βαρκελώνη.

Ο Οκόν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ακολουθήσει άλλα μονοθέσια σε συνθήκες αγώνα, περιέγραψε την εικόνα ως προβληματική:

«Ακολούθησα μερικά αυτοκίνητα και φαίνεται ότι χάνεις αρκετό μπροστινό φορτίο – ίσως λίγο περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Βέβαια, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε.

Αναφερόμενος στο νέο σύστημα προσπεράσματος, πρόσθεσε: «Χρησιμοποίησα το Overtake Mode. Δεν θέλω να βγάλω πολύ πρώιμα συμπεράσματα, γιατί προφανώς χρειάζεται ρύθμιση και βελτιστοποίηση για να λειτουργήσει ιδανικά. Όμως μέχρι στιγμής, δείχνει να είναι δύσκολο να προσπεράσεις. Αυτή είναι η πρώτη μου αίσθηση, αν και ελπίζω να γίνει πιο εύκολο στην πορεία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μπέρμαν, ο οποίος επισήμανε αισθητή αλλαγή στην ισορροπία του μονοθεσίου όταν κινείται κοντά σε άλλο αυτοκίνητο: «Όσον αφορά το ακολούθημα και τις προσπεράσεις, δεν είναι προτεραιότητα σε αυτή τη φάση, αλλά έκανα μερικούς γύρους κοντά σε άλλα μονοθέσια».

Περιορισμένη χρήση του Overtake Mode

Ο Μπέρμαν παραδέχθηκε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το νέο σύστημα σε πραγματικές συνθήκες προσπεράσματος:

«Δεν χρησιμοποίησα ουσιαστικά το Overtake Mode πίσω από άλλο μονοθέσιο. Το δοκίμασα κυρίως σε καθαρό αέρα. Πρέπει να δούμε πώς επηρεάζει την ψύξη και άλλους παράγοντες. Το δοκίμασα, αλλά όχι για να περάσω κάποιον, αν βγάζει νόημα».

