Με δύο Grand Prix για το τέλος της φετινής χρονιάς η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 κορυφώνεται, με τρεις οδηγούς να τα παίζουν όλα για όλα.

Η μάχη του τίτλου στη Formula 1 μπαίνει στην πιο «καυτή» της φάση. Μετά το διπλό αποκλεισμό της McLaren στο Λας Βέγκας, η βαθμολογία… έσφιξε και το πρωτάθλημα του 2025 παραμένει ανοιχτό όσο ποτέ.

Ο Λάντο Νόρις διατηρεί προβάδισμα 24 βαθμών, αλλά με 58 διαθέσιμους βαθμούς σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι – συμπεριλαμβανομένου και του Αγώνα Σπριντ– όλα μπορούν να ανατραπούν.

24 points separate them! 🤯



It's all to play for heading into the final two rounds 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ahv08Yf3T4 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Πώς ο Νόρις κατακτά το πρωτάθλημα στο Κατάρ

Ο Βρετανός της McLaren έχει το πλεονέκτημα και τον πρώτο λόγο. Για να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής ήδη από αυτό το ερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο στη Λουσέιλλ, χρειάζεται να φύγει από το Κατάρ με:

+26 βαθμούς από Πιάστρι και Φερστάπεν. Δηλαδή να τους κερδίσει στο σύνολο Αγώνα Σπριντ και Grand Prix κατά τουλάχιστον δύο βαθμούς.

Με πιο απλά λόγια: Εάν ο Νόρις συνεχίσει στο ρυθμό των τελευταίων Grand Prix και κάνει εμφάνιση ανάλογη της Βραζιλίας, τότε το πρωτάθλημα είναι δικό του πριν φτάσουμε στο Άμπου Ντάμπι.

Ο ίδιος πάντως δεν θέλει να αλλάξει προσέγγιση: «Θέλω να κερδίσω. Στόχος μου είναι να πάρω και τους δύο αγώνες και τη sprint. Δεν αλλάζω τίποτα», δήλωσε πριν ανακοινωθεί η ποινή του Λας Βέγκας.

Πόσο ρεαλιστικές είναι οι πιθανότητες του Πιάστρι

Ο Όσκαρ Πιάστρι ισοβαθμεί πλέον με τον Μαξ Φερστάπεν, αλλά βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση της σεζόν του. Επί επτά συνεχόμενα GP είναι πίσω από τον Νόρις, ενώ έχει να δει νίκη από το Ζάντβορτ, με την απόδοσή του να είναι ασταθής.

From 104 points to a 0 points gap since Round 15! 🤯



Mega work from Max Verstappen in the last few races 👏#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/5ozNf7nGtA November 25, 2025

Για να κρατήσει ζωντανό το όνειρο του τίτλου, ο Πιάστρι χρειάζεται νίκη και στους δύο αγώνες και ταυτόχρονα κακή συγκομιδή από τον Νόρις. Το έργο του δεν είναι εύκολο, μιας και πρέπει να καλύψει 24 βαθμούς μέσα σε δύο Grand Prix. Βέβαια, όσο εύκολα έχασε το προβάδισμα που είχε τόσο εύκολα μπορεί να το ξανακερδίσει.

Σε περίπτωση που πάρει έστω μία νίκη και ο Νόρις δεν κερδίσει, σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Αυστραλός γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής καθώς θα έχει ανέβει μία φορά παραπάνω στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Ο Μαξ Φερστάπεν επιστρέφει στον… χορό του τίτλου

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει κάνει μέχρι τώρα το μεγαλύτερο comeback της καριέρας του: από το -104 μετά τον αγώνα στο Ζάντβορτ, είναι 24 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Μετά την καλοκαιρινή διακοπή δεν έχει λείψει από το βάθρο, με τέσσερις νίκες και απόλυτη συνέπεια.

Η McLaren του «άνοιξε την πόρτα» με τον διπλό αποκλεισμό στο Λας Βέγκας, όμως τα μαθηματικά παραμένουν δύσκολα.

Για να πάρει τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο, ο Φερστάπεν χρειάζεται: Ιδανικά τη μέγιστη συγκομιδή βαθμών και ταυτόχρονα τουλάχιστον ένα στραβοπάτημα του Νόρις.

24 points is the gap! ↔️



For the first time since the Spanish Grand Prix in June, Max Verstappen is within a race win of the Drivers' Championship lead 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ZGZVroUDb2 — Formula 1 (@F1) November 24, 2025

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με ισάριθμες νίκες ο Φερστάπεν δεν μπορεί να γίνει πρωταθλητής, καθώς έχει λιγότερες δεύτερες θέσεις από τους οδηγούς της McLaren.

Αν τα καταφέρει και γίνει πρωταθλητής, θα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στη σύγχρονη ιστορία της F1. Για την ώρα ωστόσο το προβάδισμα είναι με τον Λάντο Νόρις.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας, του αγώνα που έβαλε εκ νέου φωτιά στο πρωτάθλημα