Μπορεί να είναι μόλις 19 ετών, όμως ο Κίμι Αντονέλι δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του ενόψει της σεζόν 2026. Ο Ιταλός οδηγός δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, την ώρα που η Mercedes εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη πως θα πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή κανονισμών.

Τη φετινή χρονιά θεσπίζονται νέοι τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν τόσο τα μονοθέσια όσο και τις μονάδες ισχύος. Τα μονοθέσια της νέας εποχής διαθέτουν απλοποιημένη αεροδυναμική, με τη συνολική κάθετη δύναμη να μειώνεται κατά 15–30% και την αεροδυναμική αντίσταση έως και 40%.

A busy month 😅 A lot packed into January pic.twitter.com/M5ma6ChZ9D — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 31, 2026

Ο Αντονέλι κοιτάζει το πρωτάθλημα

Ο Αντονέλι, που μπαίνει στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 έπειτα μία εντυπωσιακή rookie χρονιάμε τρία βάθρα και την 7η θέση στο πρωτάθλημα, μίλησε χωρίς περιστροφές κατά την επίσημη παρουσίαση της Mercedes:

«Το πρωτάθλημα είναι απολύτως ο στόχος. Ο στόχος είναι να κερδίζω και να παλέψω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλω να είμαι ένας από τους καλύτερους. Ο Τζορτζ (Ράσελ) είναι πολύ, πολύ δυνατός και είναι έτοιμος να διεκδικήσει τίτλο – αποτελεί σημείο αναφοράς στο grid. Νομίζω ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό, ειδικά να τον έχω ως αντίπαλο μέσα στην ίδια ομάδα».

Ο Ιταλός έχει φτάσει στη Formula 1 μέσω ταχείας ανόδου, με πέντε τίτλους στις μικρότερες κατηγορίες, και δείχνει αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία μιας νέας τεχνικής εποχής.

Ready for 2026 💪 pic.twitter.com/eOHKW197n6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 2, 2026

Ο Βολφ παραμένει συγκρατημένος

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από τον Αντονέλι, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ κρατά πιο μετρημένη στάση. Ο Αυστριακός υπενθυμίζει ότι το 2025 ήταν μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα για τον νεαρό οδηγό, όπου οι καλές εμφανίσεις συνδυάστηκαν με αχρείαστα λάθη, όπως ατυχήματα σε ελεύθερες δοκιμές.

«Ο Κίμι βρίσκεται ακριβώς στη διαδρομή που είχαμε χαράξει από την αρχή. Πρώτη χρονιά στη Formula 1, με όλο αυτό το “τσίρκο”, τις υποχρεώσεις στα media, τους χορηγούς και τους φιλάθλους. Γι’ αυτό είδαμε πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και αγώνες όπου δυσκολεύτηκε περισσότερο».

Ο Βολφ ξεκαθάρισε ότι η ταχύτητα και η αγωνιστική του αντίληψη δεν αμφισβητούνται, ωστόσο δεν θεωρεί ρεαλιστικό να συγκρίνεται άμεσα με τον George Russell, ο οποίος μπαίνει στην όγδοη σεζόν του στη Formula 1 και συγκαταλέγεται ήδη στους κορυφαίους οδηγούς του grid.

«Δεν πρέπει να περιμένουμε να είναι από την αρχή στο επίπεδο του Τζορτζ. Εκείνος είναι σημείο αναφοράς. Ο Κίμι είναι 19 ετών και μπαίνει μόλις στη δεύτερη χρονιά του. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα κάνει το επόμενο βήμα», είπε.

