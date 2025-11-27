Παρά το βαθμολογικό προβάδισμα, η βρετανική ομάδα της Formula 1 δεν πρόκειται να ορίσει νούμερο ένα και νούμερο δύο οδηγό.

Η McLaren Racing οδεύει στους δύο τελευταίους αγώνες της Formula 1 για το 2025 χωρίς να αλλάζει τη φιλοσοφία της: ίση μεταχείριση για Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, παρά τη θεαματική ανατροπή στη βαθμολογία μετά το διπλό αποκλεισμό στο Grand Prix Λας Βέγκας.

Παρότι ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε δυναμικά στη μάχη του τίτλου και είναι 24 βαθμούς μακριά από την κορυφή, στη McLaren επιμένουν να μην υπάρξει υποστήριξη σε έναν μόνο οδηγό.

Η μεγάλη ανατροπή μετά το Λας Βέγκας

Η McLaren βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν και τα δύο μονοθέσια αποκλείστηκαν μετά από τεχνική παρατυπία, κι έτσι χάθηκε η 2η θέση του Νόρις και η 4η του Πιάστρι. Χωρίς αυτή την ποινή, ο Βρετανός θα είχε χτίσει διαφορά 30 βαθμών από τον Αυστραλό και θα άφηνε τον Φερστάπεν 42 βαθμούς πίσω.

Αντ’ αυτού, ο Ολλανδός της Red Bull Racing μείωσε τη διαφορά στους 24 βαθμούς από τον Νόρις και είναι ισόβαθμος με τον Πιάστρι, διατηρώντας παράλληλα μεγάλες πιθανότητες για τον τίτλο.

Η στρατηγική της McLaren δεν αλλάζει

Στο περιθώριο του Grand Prix Κατάρ έγινε «βομβαρδισμός» ερωτήσεων στον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, σχετικά με τη μάχη του τίτλου. Με δεδομένο πως απομένουν δύο Grand Prix και ο Νόρις έχει διαφορά 24 βαθμών από τους διώκτες του, ο Ιταλός ρωτήθηκε αν θα έχει την απόλυτη υποστήριξη για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

«Όχι, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Έχουμε πει ότι όσο τα μαθηματικά έχουν και τους δύο στο παιχνίδι, θα τους επιτρέπουμε να διεκδικούν τη νίκη. Έτσι θα γίνει και στο Κατάρ. Και ας μην ξεχνάμε: αν κάποιος μας έλεγε στην αρχή της χρονιάς ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση δύο αγώνες πριν το τέλος, θα το υπογράφαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Πάμε να παλέψουμε για το διπλό πρωτάθλημα με αυτοπεποίθηση και συνέπεια».

Η τοποθέτηση αυτή συμβαδίζει και με την πρόσφατη δήλωση του CEO Ζακ Μπράουν, ο οποίος προτιμά να χάσει έναν τίτλο όπως το 2007 παρά να ευνοήσει έναν οδηγό πρόωρα.

Το κλίμα στη McLaren μετά το στραπάτσο του Βέγκας

Παρά τη φανερή απογοήτευση για το διπλό αποκλεισμό, ο Στέλα έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντίδραση της ομάδας.

«Περπατώντας στο εργοστάσιο αυτή την εβδομάδα, με εντυπωσίασε το πόσο βαθιά και σταθερή είναι η κουλτούρα της ομάδας. Η αντίδραση ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στη μάθηση και όχι στην αρνητικότητα. Είδα μια ώριμη ομάδα ενωμένων και προοδευτικών ανθρώπων. Τέτοια επεισόδια σε κάνουν να δυναμώνεις. Είναι επώδυνα, αλλά ο πόνος είναι μέρος του σπορ. Στη McLaren δεν υπάρχει κουλτούρα επίρριψης ευθυνών, μόνο συνεχούς εξέλιξης», είπε ο Στέλα.

