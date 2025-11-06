Ο Ζακ Μπράουν της McLaren Racing, ξεκαθαρίζει πως η ομάδα δεν πρόκειται να ευνοήσει κανέναν από τους δύο οδηγούς της στη μάχη για τον τίτλο της Formula 1.

Η McLaren Racing με τέσσερις αγώνες για το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 έχεις τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών. Η μεταξύ τους διαφορά είναι μόλις 1 βαθμός, με τους δύο να μάχονται για τον πρώτο τίτλο της καριέρας τους στο πρωτάθλημα.

Πίσω τους είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος με την αναβαθμισμένη Red Bull RB21 τους «κυνηγάει» και έχει μειώσει σημαντικά τη διαφορά στη βαθμολογία. Η τωρινή κατάσταση θυμίζει ως ένα βαθμό το πρωτάθλημα του 2007 όταν οι τότε οδηγοί της McLaren, Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο είχαν πίσω τους τον Κίμι Ράικονεν της Ferrari, ο οποίος εν τέλει έγινε πρωταθλητής.

Καμία εύνοια σε Πιάστρι ή Νόρις

Με τη μάχη του τίτλου να βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή, η McLaren βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, καθώς δεν είναι πρόθυμη να στηρίξει αποκλειστικά τον έναν εκ των δύο οδηγών της. Αυτό το ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ο CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν.

«Αν δεν κερδίσουμε, θέλω να είναι επειδή μας νίκησε ο Φερστάπεν όχι επειδή νικήσαμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη το 2007. Δύο οδηγοί ισόβαθμοι, μια εσωτερική κόντρα που κόστισε στην ομάδα τον τίτλο. Αλλά έχουμε δύο οδηγούς που θέλουν να γίνουν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Παίζουμε επίθεση, όχι άμυνα», είπε ο Αμερικανός στο podcast της F1 με τίτλο «Beyond the Grid», αναφερόμενος στη μάχη των οδηγών του με αυτόν της Red Bull Racing.

Το 2007 ως παράδειγμα και μάθημα

Η αναφορά του Μπράουν στο 2007 δεν ήταν τυχαία. Τότε, η McLaren είχε χάσει το πρωτάθλημα οδηγών για μία μόλις 1 βαθμό. Παρά την οδυνηρή εμπειρία εκείνης της χρονιάς, ο Μπράουν υποστηρίζει πως η ομάδα δεν πρόκειται να θυσιάσει τις αρχές της:

«Θα προτιμούσα να πούμε πως κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, οι οδηγοί μας ισοβάθμησαν και κάποιος άλλος μας νίκησε για έναν βαθμό, παρά να πούμε σε έναν από αυτούς: “Ξέρεις κάτι; Εσύ δεν θα διεκδικήσεις τον τίτλο φέτος γιατί έτσι αποφασίσαμε”. Ξεχάστε το. Αν ξαναζήσουμε το 2007, ας είναι έτσι. Προτιμώ αυτό το αποτέλεσμα από το να παίξουμε το παιχνίδι της εύνοιας. Δεν θα το κάνουμε ποτέ», πρόσθεσε.

