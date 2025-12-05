Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στον τελικό του Άμπου Ντάμπι.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο τελευταίος αγώνας της Formula 1 για το 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί, μεταξύ αυτών 9 rookies, είχαν στη διάθεσή τους 60 λεπτά ώστε να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Η πίστα Γιας Μαρίνα είχε αρκετή σκόνη και ταυτόχρονα χαμηλή πρόσφυση, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Επιπλέον οι συνθήκες δεν είναι αντιπροσωπευτικές, καθώς οι κατατακτήριες και ο αγώνας θα πραγματοποιηθούν υπό το φως των προβολέων.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



Our final race weekend of the year gets under way! #F1 #AbuDhabiGP

Μικρές οι διαφορές στο FP1

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Ο Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:24,485 και κέρδισε την πρώτη μάχη του τριημέρου με την MCL39. Δεύτερος δεν ήταν άλλος από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να είναι μόλις 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον αντίπαλό του για τον τίτλο.

Με τον τρόπο αυτό μας έδειξαν το τι να περιμένουμε από εδώ και πέρας στο αγωνιστικό τριήμερο.

Η Ferrari ξεκίνησε καλύτερα από τη Mercedes

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν στην 3η θέση, με τον Μονεγάσκο να είναι 0,016 δλ μακριά από την κορυφή. Πίσω του βρέθηκε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, ενώ εξαιρετικά ξεκίνησε το τριήμερο η Sauber με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ στην 5η θέση. Ο Γερμανός ήταν 0,144 δλ πίσω από τον πρωτοπόρο Νόρις.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν στην 6η θέση μπροστά από τη δεύτερη Sauber του Μπορτολέτο. Ο Όλι Μπέρμαν της Haas παρά τα προβλήματα στα υδραυλικά έκανε τον 8ο ταχύτερο χρόνο, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Κάρλος Σάινθ με Williams και Φράνκο Κολαπίντο με Alpine.

Charles Leclerc goes spinning around at Turn 5 😵‍💫



He's on his way again with no damage done #F1 #AbuDhabiGP

O ταχύτερος rookie

Συνολικά 9 rookies έκαναν την εμφάνισή τους στο FP1 για 8 ομάδες, με την Aston Martin να είναι η μοναδική που παρέδωσε και τα δύο της μονοθέσια.

Ταχύτερος ήταν ο Ρίο Χιρακάβα της Haas στην 11η θέση, με τον Πολ Άρον της Alpine να είναι 13ος. Ακολούθησε ο Πάτο Ο’ Γουόρντ στη 14η θέση και πίσω του ήταν οι: Άρβιντ Λίντμπλαντ της Red Bull Racing, Αρτούρ Λεκλέρ της Ferrari, Αγιούμου Ιγουάσα της Racing Bulls, Λουκ Μπράουνινγκ της Williams και Τζακ Κρόφορντ, Κίαν Σιλντς της Aston Martin.

Luke Browning is one of four @Formula2 drivers stepping in for FP1



Good luck to him, Arvid Lindblad, Jak Crawford, Cian Shields! #F1 #AbuDhabiGP

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με το FP2 διάρκειας μίας ώρας. Εκεί οι οδηγοί θα κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα, με όσους έχασαν το FP1 να έχουν έδαφος να ανακτήσουν.

Αποτελέσματα FP1 GP Άμπου Ντάμπι

