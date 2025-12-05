Η Opel υποδέχεται την πιο φωτεινή εποχή του χρόνου με μια εορταστική προσφορά που δεν περνά απαρατήρητη.

Η Opel ανακοίνωσε ένα νέο προωθητικό πρόγραμμα για την ελληνική αγορά, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για όσους σκοπεύουν να αποκτήσουν νέο αυτοκίνητο έως το τέλος του έτους. Το “OPEL XMAS DEALS”, που θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, προβλέπει εκπτώσεις έως 4.000 ευρώ για θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.

Το ύψος του οφέλους διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, ενώ το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων οχημάτων στα επίσημα σημεία πώλησης της μάρκας.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα εξής μοντέλα:

• Opel Corsa: Το ανανεωμένο supermini της εταιρείας.

• Opel Mokka: Το compact SUV με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα Opel Vizor.

• Opel Frontera: Το νέο SUV της μάρκας με δυνατότητα 5 ή 7 θέσεων.

• Opel Grandland: Το μεγαλύτερο SUV της Opel, με αυξημένη τεχνολογική και εξοπλιστική υποστήριξη.

Για τους οδηγούς που ενδιαφέρονται για ηλεκτρική μετακίνηση, το πρόγραμμα προσφέρει αυξημένο όφελος για τα αμιγώς ηλεκτρικά Corsa Electric, Mokka Electric, Frontera Electric και Grandland Electric, με την έκπτωση να φτάνει έως και 7.400 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το “OPEL XMAS DEALS” είναι διαθέσιμες στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Opel.