O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο δοκιμών της Formula 1 στη Γιας Μαρίνα.

Η δράση στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι της Formula 1 συνεχίστηκε με το κρίσιμο FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στη διαδικασία αυτή τα βλέμματα στράφηκαν όπως είναι λογικό στους διεκδικητές του τίτλου, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές και πάλι. Ωστόσο ομάδες του midfield έλαμψαν και βρέθηκαν πολύ ψηλά στην κατάταξη.

Ο Νόρις σε ρόλο οδηγού

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing όπως στο FP1 έτσι και στο FP2 έκανε εξαιρετική δουλειά και με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:23,083 και πήρε την 1η θέση. Η MCL39 δουλεύει εξαιρετικά στη Γιας Μαρίνα και ξεχωρίζει ειδικά στον τελευταίο τομέα της πίστας.

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing πήρε τη 2η θέση, κάτι το οποίο πρέπει να τον χαροποιεί. Αυτό που σίγουρα δεν θα του αρέσει είναι η διαφορά 0,363 δλ από τον Νόρις, κάτι που σημαίνει πως έχει έδαφος να καλύψει ενόψει της κρίσιμης μάχης για την pole position.

To midfield έλαμψε

Στην 3η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG και έδειξε πως έχει την ταχύτητα να απειλήσει τον Φερστάπεν, καθώς ήταν μόλις 0,016 δλ πίσω του. Στις θέσεις 4 έως 7 είχαμε οδηγούς που δεν τους βλέπουμε εκεί συνήθως.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas έκανε μια εξαιρετική επίδοση και πήρε την 4η θέση, με τους οδηγούς της Sauber, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο να ακολουθούν, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls ήταν 7ος. Ο αγώνας είναι μεγάλης σημασίας για τις ομάδες αυτές, καθώς μάχονται σκληρά για την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευας΄των.

Σοβαρά προβλήματα στη Ferrari

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν 8ος, με την ιταλική ομάδα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και με τα δύο μονοθέσια στον τελευταίο τομέα της πίστας. Ο Μονεγάσκος έχανε 0,4 δλ, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον 0,7 δλ, με τους δύο να υποκύπτουν στις παθογένειες της SF-25. O Φερνάντο Αλόνσο ήταν 9ος για την Aston Martin, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι.

Μόλις στην 11η θέση ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, με τον Αυστραλό να κάνει λάθη στους γρήγορους γύρους του. Το θετικό για τον Πιάστρι είναι πως συνολικά είναι κοντά στον Νόρις, όμως η συνέχεια του τριημέρου θα δείξει το πόσο.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 12:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Άμπου Ντάμπι

