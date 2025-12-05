Με έντονο ύφος και χαρακτηρισμούς ο Βρετανός της Haas υπερασπίστηκε τον Ιταλό της Mercedes-AMG μετά τη διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε στα social media.

Ο νεαρός οδηγός της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν, τάχθηκε ανοικτά στο πλευρό του Κίμι Αντονέλι, καταδικάζοντας με ιδιαίτερη οξύτητα το κύμα διαδικτυακής τοξικότητας που δέχθηκε ο Ιταλός μετά το Grand Prix του Κατάρ.

Το περιστατικό που προκάλεσε την επίθεση εναντίον του Αντονέλι σημειώθηκε στον 56ο γύρο στον αγώνα της Λουσέιλ. Ο Ιταλός έκανε λάθος που επέτρεψε στον Λάντο Νόρις να περάσει στην 4η θέση. Αν και επρόκειτο για ένα απλό οδηγικό λάθος, o αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο δήλωσε πως ο Αντονέλι άφησε εσκεμμένα τον Νόρις μπροστά. Αργότερα στα social media o οδηγός της Mercedes δέχθηκε καταιγισμό τοξικών και προσβλητικών σχολίων στα social media.

Momento da ultrapassagem do Norris sobre o Antonellipic.twitter.com/wcGzTrprKP — Diogo ™ (@diogo2707) November 30, 2025

Η Mercedes πήγε το ζήτημα στην FIA, ενώ η Red Bull Racing αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Αντονέλι.

Ο πρώην teammate του Αντονέλι το πλευρό του

Στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas θέλησε να σταθεί υπέρ του πρώην teammate του στη Formula 2, καταδικάζοντας όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στα social media. O Βρετανός, ο οποίος έχει επίσης βιώσει διαδικτυακή κριτική, εξήγησε ότι η ένταση της πίεσης εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος της ομάδας στην οποία ανήκει ένας οδηγός:

«Δεν αντιμετώπισα τέτοιο επίπεδο κριτικής, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ότι είμαι στη Haas και όχι στη Mercedes. Υπάρχει πλεονέκτημα στο να ξεκινάς την καριέρα σου σε μία ομάδα σαν τη Haas: είσαι λιγότερο στο επίκεντρο. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις λάθη και να μην δέχεσαι την ίδια επίθεση».

Επιπλέον ο Μπέρμαν συνέχισε λέγοντας: «Πιστεύω πως, γενικά, είναι πάντα οι άνθρωποι πίσω από μια οθόνη που είναι απαίσιοι. Είναι πραγματικά σκουπίδια. Δεν θα έπρεπε να κάνουν τέτοια πράγματα σε κανέναν. Καταλαβαίνω ότι όσοι βρίσκονται πολλά χρόνια στη Formula 1 συνηθίζουν την κριτική, αλλά για τους rookies είναι ίσως η πρώτη φορά που δέχονται κάτι τέτοιο. Όμως αυτή η κριτική είναι απόλυτη γελοιοποίηση. Δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή και ξέρω ότι η FIA κάνει ό,τι μπορεί για να την αντιμετωπίσει, αλλά το πρόβλημα είναι αυτοί οι θλιβεροί άνθρωποι που γράφουν αυτά τα πράγματα. Είναι αστείο».

We stand in support of Kimi Antonelli. pic.twitter.com/lYPPtgDdOL — FIA (@fia) December 1, 2025

H πραγματικότητα και τα απρόσωπα social media

Ο νεαρός οδηγός κατέληξε σε μια σκληρή αλλά απολύτως ειλικρινή διαπίστωση:

«Ρισκάρουμε τη ζωή μας για να προσφέρουμε θέαμα και μία εμπειρία που να αξίζει στους φίλους του σπορ, και υπάρχουν άνθρωποι στα social media που απλώς πληγώνουν άλλους, όχι μόνο στην αγωνιστική τους ζωή, αλλά και στην προσωπική τους. Είναι θλιβερό. Οι πραγματικοί άνθρωποι εκεί έξω μπορεί να είναι άθλιοι».



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Κατάρ, του αγώνα που η στρατηγική της McLaren έστειλε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα.