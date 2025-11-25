Ο Γάλλος επικεφαλής ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του απογοητευμένου Λιούις Χάμιλτον μετά το GP Λας Βέγκας και θέλησε να προστατέψει τον οδηγό του.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους μετά τη σκληρή δημόσια κριτική του Λιούις Χάμιλτον στο Λας Βέγκας. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε πως δεν βρήκε κανένα θετικό σε ένα τριήμερο που χαρακτήρισε ως ένα ακόμη επεισόδιο στην «χειρότερη σεζόν» της καριέρας του.

Ο Χάμιλτον πλήρωσε ακριβά τον αποκλεισμό του από το Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς εκκίνησε τελευταίος τον αγώνα. Παρότι ανέβηκε εννέα θέσεις στον αγώνα –και τελικά δύο ακόμη μετά τον διπλό αποκλεισμό της McLaren– ο Βρετανός εμφανίστηκε ψυχολογικά καταβεβλημένος μετά από ένα ακόμη απογοητευτικό τριήμερο.

Με δύο Grand Prix να απομένουν, παραμένει έκτος στο πρωτάθλημα, χωρίς ακόμα παρουσία στο βάθρο και με 74 βαθμούς διαφορά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Βασέρ συνιστά ψυχραιμία

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας πριν ανακοινωθούν οι τελικές ποινές για τη McLaren, θέλησε να επαναφέρει την κουβέντα στη πραγματικότητα:

«Καταλαβαίνω την αντίδραση του Λιούις αμέσως μετά τον αγώνα, αλλά πρέπει να ηρεμήσουμε. Να συζητήσουμε ψύχραιμα και να επικεντρωθούμε στα δύο τελευταία Grand Prix. Εκεί θα είμαστε ξανά ανταγωνιστικοί», ανέφερε ο Γάλλος.

Ο Γάλλος τόνισε πως στις ελεύθερες δοκιμές ο ρυθμός του Βρετανού ήταν πολύ ικανοποιητικός: «Στο FP1 και το FP2 ο Λιούις είχε πολύ καλό ρυθμό. Το πρόβλημα είναι πως όταν ξεκινάς από τις τελευταίες θέσεις δεν μπορείς να χτίσεις σωστά τον αγώνα σου. Είναι μεγάλη παγίδα να μιλάς στη μεικτή ζώνη πέντε λεπτά μετά από έναν τέτοιο αγώνα».

Οι πραγματικές αντιδράσεις μετράνε περισσότερο

Ο Βασέρ στάθηκε και στις συνθήκες υπό τις οποίες οι οδηγοί καλούνται να τοποθετηθούν δημόσια: «Το να πρέπει να μιλήσουν στον Τύπο πέντε λεπτά μετά από έναν δύσκολο αγώνα είναι σκληρό. Η αδρεναλίνη είναι ψηλά, η απογοήτευση μεγάλη. Είναι λογικό κάποιες φράσεις να ακούγονται έντονες».

Παρά τη σκληρή δήλωση του Χάμιλτον, ο Βασέρ ξεκαθάρισε ότι προτιμά την ειλικρίνεια από μια «καλογυαλισμένη» απάντηση:

«Προτιμώ έναν οδηγό που λέει ευθέως “είμαστε απογοητευμένοι” παρά κάποιον που υποστηρίζει ότι όλα είναι τέλεια ενώ δεν είναι. Είναι ανθρώπινο να εκφράζεις συναίσθημα στον ασύρματο ή αμέσως μετά τη σημαία. Γιε εμένα μετράει τι κάνουν οι οδηγοί τη Δευτέρα μετά τον αγώνα, όχι τι λένε στις κάμερες».