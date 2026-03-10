Σαν Σήμερα: Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Βιλνέβ στην F1 (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

H εβδομάδα ξεκινάει με ένα ακόμη ταξίδι μας στο παρελθόν. Σήμερα θα μάθουμε για τον δημιουργό της ομάδας που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1, τι έγινε σε δύο πρεμιέρες των ‘90s στην F1 αλλά και την κυριαρχία της Ducati στο Κατάρ για το MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1967, απεβίωσε σε ηλικία 68 χρονών ο Τόνι Βάντερβελ. Ο Βρετανός έκανε αρχικά όνομα ως εργοστασιάρχης μιας επιχείρησης παραγωγής μπουλονιών, εξυπηρετώντας μεγάλες φίρμες αυτοκινήτων όπως η Rolls-Royce. Μετά από μια σύντομη και αδιάφορη πορεία ως οδηγός αγώνων, ο Βάντερβελ εμφανίστηκε στη Formula 1 το 1954 με τη δική του ομάδα: τη Vanwall. Τότε είχε κατεβάσει ένα αυτοκίνητο που επιμελήθηκε κυρίως η Cooper. Σταδιακά, η ομάδα εξελίχθηκε σε μια από τις μεγάλες τότε δυνάμεις του σπορ και κέρδισε εννέα Grand Prix την περίοδο 1957-1958. Μάλιστα, το 1958 κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα κατασκευαστών στην ιστορία της Formula 1, χάρη στη συνεισφορά των Βρετανών άσσων Στέρλινγκ Μος και Τόνι Μπρουκς.

Σαν σήμερα το 1991, η σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με μια άνετη νίκη του Άιρτον Σένα της McLaren στους δρόμους του Φίνιξ, για το Grand Prix ΗΠΑ. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Αλέν Προστ της Scuderia Ferrari και τον Νέλσον Πικέ της Benetton. Ο αγώνας αυτός ήταν ο πρώτος στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Jordan και τον Μίκα Χάκινεν. Επίσης, λόγω της πολύ χαμηλής προσέλευσης θεατών, ήταν επίσης ο τελευταίος αγώνας σε αμερικανικό έδαφος έως το 2000.

Σαν σήμερα το 1996, στο Grand Prix Αυστραλίας παραλίγο να δούμε ένα ιστορικό γεγονός. Ο πρωταθλητής του CART και νικητής των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, Ζακ Βιλνέβ, είχε εκκινήσει από την pole position στο ντεμπούτο του με τη Williams. Ο Καναδός κατέγραψε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και ήταν πρωτοπόρος στο μεγαλύτερος σκέλος του, βάζοντας υποψηφιότητα να γίνει μόλις ο δεύτερος οδηγός, μετά τον Τζανκάρλο Μπαγκέτι, που θα κατακτούσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 στο... ντεμπούτο του.

Ωστόσο, λίγο μετά από μια μικρή έξοδό στη στροφή 1, ήρθε αντιμέτωπος με μια διαρροή λαδιών στον κινητήρα και έπρεπε να μειώσει τον ρυθμό του, επιτρέποντας στον teammate του, Ντέιμον Χιλ, να πάρει τη νίκη. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Έντι Ιρβάιν της Ferrari, ενώ ο Μίκα Χάκινεν της McLaren τερμάτισε 5ος, σημειώνοντας μια συναρπαστική επιστροφή στο σπορ μετά το σοβαρό του ατύχημα το 1995. Σε εκείνον τον αγώνα, έκανε ντεμπούτο με τη Scuderia Ferrari o ένας και μοναδικός, Μίκαελ Σουμάχερ, όμως τέθηκε από νωρίς εκτός μάχης λόγω μηχανικού προβλήματος.

Σαν σήμερα το 2003, ο θρύλος των αγώνων μοτοσικλετών Μπάρι Σιν, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 52 χρονών. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1975 και 1981, ο Βρετανός από το Λονδίνο κέρδισε 19 Grand Prix για την κατηγορία των 500cc, ενώ κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1976 και 1977 με τη Suzuki. Μετά από μια σειρά μεγάλων ατυχημάτων, ο Σιν αποσύρθηκε από τους αγώνες και δοκίμασε την τύχη του σε πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού της πατρίδας του. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία για να καθιερωθεί ως σχολιαστής αγώνων του MotoGP.

Σαν σήμερα το 2007, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Κατάρ για το ξεκίνημα της σεζόν στο MotoGP. Ο αγώνας αυτός ήταν ο πρώτος για τους κινητήρες 800cc, οι οποίοι πήραν τη σκυτάλη από τους κινητήρες 1000cc που χρησιμοποιούνταν από το 2002.



Νικητής αναδείχθηκε ο Κέισι Στόνερ της Ducati, ο οποίος άφησε πίσω του τον poleman Βαλεντίνο Ρόσι της Yamaha και τον Ντάνι Πεδρόσα της Honda.

Σαν σήμερα το 2019, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο της Ducati επικράτησε έναντι του Μαρκ Μάρκεθ με επικό photo-finish και κατέκτησε τη νίκη για μόλις 0.023 δευτερόλεπτα. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Καλ Κράτσλοου, επιστρέφοντας θριαμβευτικά από τον τραυματισμό του που τον άφησε εκτός από τα τέλη του 2018.

Φωτογραφίες: f1factmachine/X