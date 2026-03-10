Μόλις στον πρώτο αγώνα του 2026 ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari επέκτεινε ένα ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος εδώ και πέντε χρόνια.

Στο Grand Prix Αυστραλίας η Scuderia Ferrari πήγε ως ένα από τα φαβορί για τη νίκη. Ωστόσο τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και η Mercedes-AMG έδειξε πως έχει το ταχύτερο μονοθέσιο για το πρώτο μέρος της σεζόν.

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη μπροστά από τον teammate του Κίμι Αντονέλι, ενώ στις θέσεις 3 και 4 ακολούθησαν οι οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον.

Νέα σεζόν, νέο ρεκόρ για τον Χάμιλτον

Μπορεί ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να μην ανέβηκε στο βάθρο, ωστόσο σημείωσε νέο ρεκόρ στη Formula 1. O Βρετανός ηγήθηκε τον αγώνα από τον 25ο έως των 27ο γύρο πριν δεχθεί προσπέρασμα από τον Ράσελ.

Πλέον ο Χάμιλτον μετράει 20 συνεχόμενες σεζόν με τουλάχιστον ένα γύρο στην πρωτοπορία ενός Grand Prix, διευρύνοντας το δικό του σερί. Μπορεί το 2025 να κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ στην Κίνα, ωστόσο τα στατιστικά δεν προσμετρούνται σε αυτά των GP.

Ποιοι ακολουθούν τον Χάμιλτον

Στη 2η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Μίκαελ Σουμάχερ με 15 σερί αγωνιστικές σεζόν με τουλάχιστον ένα γύρο στην πρωτοπορία. Το σερί του ξεκίνησε από το 1992 και ολοκληρώθηκε το 2006.

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Φέτελ με 13 σερί χρονιές με έναν τουλάχιστον γύρο στην 1η θέση σε Grand Prix. Το σερί του Γερμανού εκτείνεται από το 2007 έως το 2019.

Από τους τωρινούς οδηγούς, ο Μαξ Φερστάπεν μετρά 10η σερί σεζόν στην πρωτοπορία αγώνα και φέτος μπορεί να τις κάνει 11 συνεχόμενες σεζόν.