Ο Φερστάπεν θα τρέξει στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγ με Mercedes

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Μαξ Φερστάπεν θα αγωνιστεί στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ και θα έχει στο πλευρό του αστέρες των αγώνων αντοχής.

Το «μυστικό» που γνώριζαν και οι… πέτρες επισημοποιήθηκε. Ο Μαξ Φερστάπεν θα αγωνιστεί φέτος στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ. Πρόκειται για την πρώτη του μεγάλη εξόρμηση σε έναν από τους διασημότερους και πιο δύσκολους αγώνες αντοχής του πλανήτη.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing στη Formula 1 θα αγωνιστεί στην «Πράσινη Κόλαση» με την ομάδα της Winward και θα οδηγήσει μία Mercedes AMG GT3. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Φερστάπεν θα αγωνιστεί στο Νίρμπουργκρινγκ, καθώς το 2025 πήρε μέρος σε αγώνα του NLS με μία Ferrari 296 GT3.

All-Star Οδηγική σύνθεση

Οι 24 Ώρες του Νίρμπουγκρινγκ θα πραγματοποιηθούν στις 16-17 Μαΐου, με τον αγώνα να συμπεριλαμβάνεται επίσης στο Intercontinental GT Championship της SRO. Πρόκειται για ένα event που συγκεντρώνει σχεδόν 300.000 θεατές κάθε χρόνο.

Στα αγωνιστικά αυτοκίνητα δεν βρίσκεται μόνο ένας οδηγός. Στην περίπτωση του Φερστάπεν, ο Ολλανδός θα μοιραστεί την AMG GT3 της Winward με τους Ζουλ Γκουνιόν, Λούκας Άουερ και Ντάνι Γιουκαντέλα.

Πρόκειται για μία οδηγική σύνθεση με τεράστια εμπειρία στους αγώνες αντοχής. Μάλιστα οι Γκουνιόν και Γιουκαντέλα αγωνίζονται με τις Alpine και Genesis στην κατηγορία Hypercar του WEC, ενώ ο Άουερ μετρά τεράστιες επιτυχίες σε αγώνες sportscar, συμπεριλαμβανομένου ενός τίτλου στο IGTC.

Motorsport’s worst kept secret is finally OFFICIAL!!! Max joins two former #IGTC champions - Jules and Dani - plus DTM runner-up Lucas for his #24hNBR debut.



Winward will run the Merc on behalf of Verstappen Racing, starting at NLS2. pic.twitter.com/68wfn2ymkR March 9, 2026

Ντεμπούτο σε λίγες εβδομάδες

Το κουαρτέτο θα πάρει μέρος στον αγώνα του NSL στο Νίρμπουγκρινγκ στις 21 Μαρτίου, ως μέρος της προετοιμασίας τους για τον 24ωρο αγώνα του Μαΐου. Ο Φερστάπεν χρειάζεται ειδική άδεια για να αγωνιστεί στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ και ο αγώνας αυτού του μήνα είναι η ιδανική ευκαιρία. Μάλιστα ο αγώνας άλλαξε ημερομηνία διεξαγωγής από 28 σε 21 Μαρτίου έπειτα από αίτημα της Mercedes, ώστε να πάρει μέρος ο Φερστάπεν.

Αυτό σημαίνει πως στο κενό ανάμεσα στα Grand Prix Κίνας και Ιαπωνίας της Formula 1, o Φερστάπεν δεν θα κάνει διάλειμμα.