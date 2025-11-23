Ενδεχομένως ο μεγάλος κερδισμένος του σημερινού αγώνα, αν κρίνουμε από τη βαθμολογία οδηγών.

Μπορεί να μην μετουσίωσε την pole position σε νίκη, όμως ο Λάντο Νόρις πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Βρετανός κατετάγη 2ος, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και ελαχιστοποίησε τις απώλειες στη βαθμολογία οδηγών.

Το μοναδικό του λάθος ήταν στην εκκίνηση, καθώς δεν έκρινε σωστά το σημείο φρεναρίσματος και έχασε δύο θέσεις. Εν τέλει, κατάφερε να περάσει μόνο τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ενώ στο τέλος αντιμετώπισε πρόβλημα με το μονοθέσιο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί.

Η παραδοχή του λάθους

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Νόρις μίλησε για τον αγώνα του, ξεκινώντας από το τι έγινε στην εκκίνηση: «Άφησα τον Μαξ να νικήσει. Τον άφησα να έχει έναν ωραίο αγώνα», είπε αστειευόμενος.

Στη συνεχεία είπε: «Όχι, ήταν δικό μου το λάθος. Τα έκανα μαντάρα στην εκκίνηση. Δεν έκανα τον καλύτερο αγώνα μου, ο Μαξ σήμερα ήταν καλύτερος. Ήταν ένας διασκεδαστικός αγώνας, πάντα δύσκολος, αλλά διασκεδαστικός».

Βαθμοί «χρυσάφι»

Παρά το γεγονός πως δεν είχε την ταχύτητα για να κερδίσει τον αγώνα, ο Νόρις έμεινε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα στο Λας Βέγκας.

«Είχα καλό ρυθμό στον αγώνα. Απλά ο Μαξ έκανε έναν καλό γύρο, ήταν πολύ γρήγορη η Red Bull σήμερα. Έκανα το λάθος στη στροφή 1. Πρέπει να κάνεις… τσαμπουκά στην εκκίνηση, αλλά ήμουν υπερβολικός και μου κόστισε. Μερικές φορές έτσι έχουν τα πράγματα. Τελικά πήρα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, μάζεψα πολλούς βαθμούς. Δεν είμαι πολύ απογοητευμένος. Πάμε στον επόμενο αγώνα».

