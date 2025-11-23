Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε άλλη μία νίκη αλλά το πλεονέκτημα παραμένει στον Λάντο Νόρις που ήταν 2ος στον αγώνα και παραμένει πρώτος στο πρωτάθλημα.

Το φανταχτερό Grand Prix Λας Βέγκας ήταν ο 22ος αγώνας της φετινής σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 και άφησε ανοιχτούς τους λογαριασμούς στη μάχη του τίτλου. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing ήταν ο μεγάλος νικητής του Σαββατοκύριακου, καθώς πρόσθεσε άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του και έμεινε μέσα στο «κόλπο».

Ο Ολλανδός πρωταθλητής νίκησε για 6η φορά φέτος και 69η στην καριέρα του στην F1, αφού κατάφερε να περάσει στην πρώτη θέση μετά την εκκίνηση, με την πίεση που άσκησε στον poleman Λάντο Νόρις, και έμεινε εκεί μέχρι την καρό σημαία. Μόνο στους πρώτους γύρους δέχτηκε μια μικρή πίεση από τον Τζορτζ Ράσελ, αλλά ουσιαστικά δεν κινδύνευσε.

Ο Νόρις δεν έχασε

Ο πραγματικός κερδισμένος στην «Πρωτεύουσα του τζόγου» ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση και όχι απλώς διατήρησε την πρωτοπορία στη βαθμολογία αλλά αύξησε τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Νόρις έχασε δύο θέσεις στην πρώτη στροφή, όταν έχασε τη γραμμή του και επέτρεψε στους Φερστάπεν και Ράσελ να περάσουν, αλλά στη συνέχεια ανέκτησε τη 2η θέση και την κράτησε μέχρι το τέλος – αν και καρδιοχτύπησε καθώς στους τελευταίους γύρους χρειάστηκε να μειώσει πολύ το ρυθμό του, μάλλον για να μη μείνει από καύσιμα.

Ο Ράσελ, που ξέρει πώς είναι να κερδίζεις στο Λας Βέγκας, ήταν πολύ γρήγορος και παρότι δεν κατάφερε να επαναλάβει τη νίκη, πήρε μια θέση στο βάθρο με τη Mercedes. Ο Βρετανός ήταν σε ετοιμότητα στον πρώτο γύρο και εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νόρις, αλλά δεν κατάφερε να τον κρατήσει πίσω του μετά το pit stop, έχοντας να αντιμετωπίσει και ένα μικτό πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης του μονοθεσίου του.

Ο αγώνας του Όσκαρ Πιάστρι ήταν «καταδικασμένος» από την 5η θέση που είχε στις κατατακτήριες και δεν βοηθήθηκε καθόλου από το γεγονός ότι έχασε θέσεις στην εκκίνηση από τις Racing Bulls και στη συνέχεια δέχτηκε προσπέρασμα από τον Σαρλ Λεκλέρ. Το γεγονός ότι κατάφερε να τερματίσει στην 4η θέση ήταν μια επιτυχία, αν και έχασε ακόμα περισσότερο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Τρομερός Κίμι Αντονέλι

Εντυπωσιακό αγώνα έκανε ο Κίμι Αντονέλι με την άλλη Mercedes, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 4η θέση αλλά λόγω μιας ποινής 5 δευτερολέπτων, επειδή κινήθηκε ανεπαίσθητα στην εκκίνηση, τον έριξε στην 5η θέση. Ο Αντονέλι ξεκίνησε από τη 17η θέση αλλά εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική και βρέθηκε πολύ ψηλά. Στο τέλος ήταν ο «φρουρός» του βάθρου του Ράσελ, καθώς οι Πιάστρι και Λεκλέρ δεν είχαν τρόπο να περάσουν τον νεαρό Ιταλό στην πίστα και να κυνηγήσουν τον Βρετανό.

Η εικόνα της Ferrari την Κυριακή στη στεγνή πίστα ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη του Σαββάτου και ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν πολύ γρήγορος και μαχητικός με την SF25. Τελικά πήρε την 6η θέση, δίνοντας στο τέλος μάχη με τον Πιάστρι, τον οποίο είχε περάσει νωρίτερα αλλά έχασε τη θέση στα pit stop.

Ο Κάρλος Σάινθ είχε ξεκινήσει από πολύ καλή θέση (3η), αλλά η Williams δεν είχε το ρυθμό των κορυφαίων ομάδων και τερμάτισε τελικά στην αξιοπρεπέστατη 7η θέση, μπροστά από τον Ισάκ Χατζάρ της Racing Bulls. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έδωσε κι άλλους βαθμούς στη Sauber με την 9η θέση και τη βαθμολογούμενη 10άδα έκλεισε ο Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari, που ανέκαμψε από την τελευταία θέση στο grid.

Το πρωτάθλημα της F1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με το επόμενο αγώνα, τον προτελευταίο της σεζόν, να έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για το Grand Prix Κατάρ, που έχει και αγώνα Σπριντ, και θα διεξαχθεί το 3ήμερο 28-30 Νοεμβρίου.

