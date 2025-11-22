Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Λας Βέγκας για το 22ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Λας Βέγκας. Ο 22ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου –για την Ελλάδα- μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Βέγκας, στην έρημο της Νεβάδα, θα έχει διάρκεια 50 γύρους.

"Oh... No one else got a lap?" 😅



A surprised Lando Norris crosses the line and secures pole position!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/uVP8ZChXfV — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Μάχη με φόντο το πρωτάθλημα

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση και εξασφάλισε την τρίτη συνεχόμενη pole του και θέλει να ολοκληρώσει ένα τέλειο τριήμερο που θα τον φέρει πιο κοντά στο πρώτο του πρωτάθλημα. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος το μόνο που σκέφτεται είναι να είναι στην πρωτοπορία μετά την πρώτη στροφή.

P1️⃣ for Lando! 💯



Our championship leader will be starting in prime position for the race 👏#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/o9bzAiHLu8 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Τρίτος θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Κάρλος Σάινθ της Williams, o οποίος έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη βρεγμένη πίστα. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG θα ξεκινήσει από την 4η θέση και θέλει ακόμα ένα βάθρο στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο άτυχος των κατατακτήριων δοκιμών Όσκαρ Πιάστρι, ξεκινάει 5ος και δίπλα του στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τον Λίαμ Λόσον της Racing Bulls. Στην τέταρτη σειρά θα παραταχθούν οι Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin και Ίσακ Χατζάρ με τη δεύτερη VCARB, ενώ την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari και Πιέρ Γκασλί με Alpine.

Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε με τι ρυθμό θα ανακάμψουν οι Κίμια Αντονέλι και Λιούις Χάμιλτον που εκκινούν από τις θέσεις 17 και 20 αντίστοιχα.

Όλη η δράση του GP Λας Βέγκας στο Gazzetta

Η εκκίνηση για τον αγώνα της Κυριακής είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.