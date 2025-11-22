Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στις πολύ απαιτητικές κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας της Formula 1 εξελίχθηκαν σε ρουλέτα. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της και άλλαξε όλα τα δεδομένα, με τη μάχη για την pole position να εξελίσσεται με άκρως απρόβλεπτο τρόπο. Εν τέλει, ο πρωταγωνιστής των προηγούμενων αγώνων ήταν αυτός που χαμογέλασε τελευταίος.

Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing πανηγύρισε την έβδομη φετινή του pole position και τρίτη συνεχόμενη με έναν εντυπωσιακό χρόνο. Παρά το λάθος του -που παραλίγο να τον στείλει στον τοίχο- σημείωσε το 1:47,934 σε «νεκρό» χρόνο με τα ενδιάμεσα ελαστικά και αύριο θα εκκινήσει από την καλύτερη θέση.

Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν που βρήκε χρόνο τη στιγμή που έπρεπε, ενώ 3ος θα είναι στη σειρά εκκίνησης ο Κάρλος Σάινθ της Williams. Καταστροφικές κατατακτήριες δοκιμές για τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος είδε ένα μονοθέσιο της Racing Bulls να του καταστρέφει την τελική προσπάθεια και αύριο θα ξεκινήσει τον αγώνα 5ος.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby November 22, 2025

Q1

Το 18λεπτο ξεκίνησε με τη βροχή να πέφτει με ένταση στην πίστα. Αυτό έκανε το έργο των οδηγών πάρα πολύ δύσκολο σε μία πίστα που η πρόσφυση είναι περιορισμένη ακόμα και σε στεγνό οδόστρωμα. Η πλειονότητα των οδηγών βγήκε με τα ενδιάμεσα ελαστικά και άλλοι όπως οι οδηγοί της Aston Martin με τα βρόχινα ελαστικά.

Τα βρόχινα όμως ήταν τα σωστά ελαστικά και είδαμε τους περισσότερους οδηγούς να αλλάζουν αμέσως γόμες, με τα λεπτά να περνούν.

Η κατάταξη άλλαζε συνεχώς μέχρι οι οδηγοί να βρουν ρυθμό, με πολλούς να κάνουν λάθη. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός πως πολλοί έβγαιναν εκτός πίστας λόγω έλλειψης πρόσφυσης.

Η κατάταξη άλλαζε συνεχώς και το παραμικρό λάθος θα κόστιζε. Οι κίτρινες σημαίες λόγο εξόδου του Μπέρμαν και επαφής με τον τοίχο για τον Άλμπον κόστισε στον Χάμιλτον, ο οποίος συνάντησε τρεις κίτρινες σημαίες στους τελευταίους του γύρους και έμεινε εκτός δίχως να μπορεί να βελτιώσει το χρόνο του.

Ταχύτερος ήταν ο Ράσελ, ενώ από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι: Άλμπον, Αντονέλι, Μπορτολέτο, Τσουνόντα και Χάμιλτον

Lewis Hamilton is OUT of Qualifying! 😱



He is set to line up in P20 for tomorrow's Las Vegas Grand Prix #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/aRR2bhkfS1 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Q2

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα και πάλι με τα βρόχινα ελαστικά, όμως η πίστα ήταν εμφανές πως είχε λιγότερο νερό. Αυτό βοήθησε τους οδηγούς να αποφύγουν τα λάθη και να εστιάσουν στην επίτευξη χρόνου.

Με κάθε πέρασμα η πίστα στέγνωνε περισσότερο και οι χρόνοι έπεφταν συνεχώς. Ο πρώτος που τόλμησε να περάσει στα ενδιάμεσα ελαστικά ήταν οι Στρολ με 6 λεπτά για το φινάλε της διαδικασίας. Αυτό το ρίσκο δεν τους βγήκε, καθώς ο Καναδός δεν κατάφερε ποτέ να αναπτύξει θερμοκρασία στα ελαστικά του.

Όπως έγινε στο Q1, έτσι και στο Q2 η πρόκριση στην επόμενη φάση κρίθηκε μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, με την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς. Ο Ράσελ έκανε και πάλι τον ταχύτερο χρόνο και έδειξε να του ταιριάζουν αυτές οι συνθήκες. Αντιθέτως, ο Πιάστρι προκρίθηκε με τον 10ο χρόνο.

Από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι: Χούλκενμπεργκ, Στρολ, Οκόν, Μπέρμαν και Κολαπίντο.

What. A. Save! 😱



Franco Colapinto keeps his Alpine out of the barriers with this MEGA save 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Kh80AGKHGg November 22, 2025

Q3

H μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Το «κλειδί» για τους οδηγούς δεν ήταν άλλο από τις θερμοκρασίες των ελαστικών, ώστε να αντλήσουν την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Μέχρι το μέσον της διαδικασίας τον ταχύτερο χρόνο είχε ο Πιάστρι και πίσω του ήταν οι Σάινθ και Νόρις. Την ίδια ώρα τα είχαν βρει δύσκολα οι Φερστάπεν και Ράσελ. Όμως όποιος περνούσε τελευταίος τη γραμμή τερματισμού θα είχε το πλεονέκτημα.

Με 2 λεπτά για το φινάλε ο Νόρις έγραψε τον ταχύτερο χρόνο και η McLaren ήταν στο 1-2. Στον τελευταίο του γύρο όμως ο Φερστάπεν ανέβηκε στην 1η θέση και 2ος ήταν ο Σάινθ της Williams. Όμως όλα κρίθηκαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

The McLarens are looking mighty! 💨



Lando Norris currently heads the field on provisional pole from Oscar Piastri 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SUeMeGF3LF — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Ο Νόρις ήταν σε έναν εκπληκτικό γύρο και παρά το μεγάλο του λάθος στην προ-τελευταία στροφή, κατάφερε να πάρει την pole positon με το 1:47,934. Ο Φερστάπεν έμεινε 2ος και 3ος ήταν ο Σάινθ.

Ακολούθησαν οι: Ράσελ, Πιάστρι, Λόσον, Αλόνσο, Χατζάρ, Λεκλέρ και Γκασλί

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 06:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford γα να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα