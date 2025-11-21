Triumph Bonneville Speedmaster 2026: Με περισσότερη τεχνολογία, με μεγαλύτερη ασφάλεια

To μεγάλο Custom Cruiser της Triumph δέχεται μια σειρά στοχευμένων βελτιώσεων με σκοπό την αύξηση της άνεσης και της ασφάλειας.

Αν δεν είστε μοναχικός καβαλλάρης και γλυκοκοιτάτε το Bobber μην ανησυχείτε γιατί το Speedmaster, που κατά 90% είναι ίδια μοτοσικλέτα, θα μπορέσει να φιλοξενήσει και έναν συνεπιβάτη με περίσσεια άνεση. Και το λέμε αυτό γιατί η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μοντέλων εντοπίζεται στη σέλα, μία και μόνη για τον οδηγό στο Bobber, διπλή για όλους στο Speedmaster. Aπό το 2018 που παρουσιάστηκε στη σύγχρονη μορφή του, το Speedmaster στην ουσία είχε πάρει μία και μόνη αναβάθμιση, συγκεκριμένα το 2021, δεχόμενο ελαφρύτερο στρόφαλο και αντικραδασμικό άξονα στον εν σειρά δικύλινδρο 1200cc κινητήρα του, προκειμένου να αποκτήσει μια πιο εύστροφη λειτουργία και αμεσότερη απόκριση στο γκάζι.

Σημαντική αναβάθμιση έγινε και στο μπροστινό σύστημα, όπου ένα πιρούνι 47mm της Showa πήρε τη θέση του Kayaba των 41mm, ενώ ένα στρογγυλό ψηφιακό όργανο και περισσότερο αφρώδες υλικό στη σέλα ολοκλήρωναν τις όποιες βελτιώσεις.

Βobber για δύο

Η γέννηση του Speedmaster ως μοντέλου προέκυψε όταν οι άνθρωποι της Triumph πήραν το Bobber και προσθέτοντάς του υποπλαίσιο έδωσαν τη δυνατότητα για την εγκατάστασης σέλας συνεπιβάτη, κάτω από την οποία μπήκαν και οι απαραίτητες βάσεις για να τοποθετούνται σχάρες και βαλίτσες. Το έκαναν όμως με το απαραίτητο στυλ, που θυμίζει αμερικάνικα cruiser της δεκαετίας του ΄50! Παράλληλα, η σέλα του οδηγού έγινε μεγαλύτερη και τοποθετήθηκε 15mm ψηλότερα, ενώ άλλαξαν θέση και τα ποδωστήρια, μετακινούμενα πιο μπροστά, προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση στις μακρινές διαδρομές.

Η σιλουέτα του Speedmaster παραμένει διαχρονική, αλλά η παρουσία του στο δρόμο είναι τώρα ακόμα πιο επιβλητική. Από τα vintage καπάκια των μπουζί μέχρι τα σώματα πεταλούδας γκαζιού σε στυλ καρμπυρατέρ, κάθε στοιχείο του Speedmaster έχει κατασκευαστεί σχολαστικά για να προσφέρει ένα πραγματικά αυθεντικό φινίρισμα. Το σήμα “High Torque 1200cc” έχει κατασκευαστεί από μπρούντζο, προσθέτοντας μια premium πινελιά. Το κοντύτερο μπροστινό ατσάλινο φτερό, βαμμένο σε Sapphire Black, ενισχύει την ακαμψία και το στυλ, τα βουρτσισμένα καλύμματα κινητήρα και ο καθαρός σχεδιασμός του κινητήρα κρύβουν μοντέρνα εξαρτήματα για ένα πραγματικά εντυπωσιακό φινίρισμα.

Speedmaster 2026 με περισσότερη ασφάλεια

Το μεγάλο νέο έχει να κάνει με τη χρήση μίας αδρανειακής μονάδας μέτρησης (IMU), μέσω της οποίας ελέγχονται τόσο το νέο Optimized Cornering ABS όσο και το Traction Control, αμφότερα με ευαισθησία στην κλίση. Δύο λειτουργίες οδήγησης, Road και Rain, διαχειρίζονται την απόκριση του ηλεκτρονικού γκαζιού ride-by-wire και τις ρυθμίσεις πρόσφυσης, ενώ και το -επίσης νέο για το 2026- cruise control προσθέτει την απαιτούμενη άνεση στα μεγαλύτερα ταξίδια. Τέλος, ένας υποβοηθούμενος συμπλέκτης ολίσθησης εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και αποφυγή μπλοκαρίσματος του πίσω τροχού στα απανωτά κατεβάσματα.

Για το 2026, ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου 14 λίτρων και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες δίνουν στο σύνολο μία ακόμα πιο τολμηρή παρουσία. Η αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου όχι μόνο ενισχύει την αυτονομία αλλά και την όλη δυναμική εικόνα που επιθυμούν οι υποψήφιοι αγοραστές του Speedmaster.

Ένας νέος και ισχυρότερος προβολέας LED με τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας DRL και μια υποδοχή τροφοδοσίας USB-C βελτιώνουν ορατότητα και χρηστικότητα αντίστοιχα. Η θέση οδήγησης έχει βελτιωθεί διακριτικά για το 2026, με νέo τιμόνι για πιο φυσική θέση και πιο άνετη οδήγηση. Το χαμηλό ύψος σέλας των 705mm εξασφαλίζει προσβασιμότητα για αναβάτες όλων των μεγεθών και το καλό είναι πως η διαμόρφωση της σέλας μπορεί εύκολα να αλλάξει μεταξύ διπλής και μονής. Τόσο η θέση του αναβάτη όσο και του συνεπιβάτη έχουν επανασχεδιαστεί με φαρδύτερες βάσεις και περισσότερο αφρώδες υλικό, διαθέτοντας μια κομψή μπορντούρα σε αντίθεση. Οι νέες ελαφριές ζάντες αλουμινίου των 16 ιντσών μειώνουν τη μη αναρτώμενη μάζα, βελτιώνοντας την ευελιξία και την απόκριση του τιμονιού και προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ακόμα πιο αβίαστη ευκολία οδήγησης.

Καρδιά Bonneville

Στην καρδιά του Speedmaster βρίσκεται πάντα ο αλεξίσφαιρος υγρόψυκτος δικύλινδρος Bonneville των 1200cc. Με μέγιστη ισχύ 78Hp και ροπή 106Nm που αποδίδεται από τις πολύ χαμηλές στροφές, ο κινητήρας ανταποκρίνεται άμεσα με κάθε στρίψιμο του γκαζιού. Η γωνία στροφάλου 270 μοιρών εξασφαλίζει μια λειτουργία που εθίζει τον αναβάτη, ενώ η συμμόρφωση με το Euro5+ εγγυάται χαμηλές εκπομπές ρύπων και εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Η χρωμιωμένη εξάτμιση εξακολουθεί να προσφέρει έναν χαρακτηριστικό βαθύ ήχο, άμεσα αναγνωρίσιμο πλέον ακόμα και από αμύητους μοτοσικλετιστές. Ένα νέο κιτ περιοριστή άδειας οδήγησης A2 είναι διαθέσιμο για το 2026, επιτρέποντας στους νεότερους αναβάτες να βιώσουν και αυτοί τη γοητεία της οδήγησης ενός Speedmaster.

Φτιαγμένο για να είναι ξεχωριστό

Το Speedmaster, όπως και ολόκληρη η σειρά Boneville, είναι μια πλατφόρμα για αυτοέκφραση. Με πάνω από 100 γνήσια αξεσουάρ διαθέσιμα, οι αναβάτες μπορούν να προσαρμόσουν τη μοτοσικλέτα τους στο στυλ και τις ανάγκες τους. Από δερμάτινες ή βαμβακερές βαλίτσες μέχρι ζάντες και μαρσπιέ, ψηλές μπάρες, καθρέφτες σε σχήμα δάκρυ, ειδικά σχεδιασμένα σήματα ή πλαϊνή βάση πινακίδας κυκλοφορίας, όλα τα αξεσουάρ σχεδιάζονται και δοκιμάζονται παράλληλα με τη μοτοσικλέτα και έχουν την ίδια διετή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων.

Πότε και πόσο;

Η μοτοσικλέτα θα είναι διαθέσιμη σε χρωματισμούς Carnival Red / Crystal White και Sapphire Black / Crystal White, με την άφιξή της στη χώρα μας να αναμένεται τον ερχόμενο Φεβρουάριο και σε τιμή περί τα 17.500€.