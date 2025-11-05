Triumph Bonneville Bobber 2026: Ακόμα πιο επιβλητικό, ακόμα πιο ηλεκτρονικό, τώρα και σε έκδοση Α2

Η Triumph αποκάλυψε το νέο της εμβληματικό classic custom, που πέραν της νέας εμφάνισης έχει αναβαθμιστεί σε πολλά καίρια σημεία.

Κάπου στα περίχωρα του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2017, η Triumph αποφάσισε να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα μοντέλο που εμφανίστηκε λίγο πριν τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Ένα μοντέλο που δημιούργησε το δικό του θρύλο στις τάξεις των ανήσυχων μοτοσικλετιστών, μια ματιά στην εμφάνισή του αρκεί για να του δώσουμε τον ορισμό “αλήτικο”. Και επειδή στις μέρες μας “αλήτικες” κατασκευές αγοράζουν (ή φτιάχνουν) κάθε λογής αναβάτες, το άρτι αφιχθέν Bobber με το σχεδιασμό του θα τους κάνει να το δουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κινητήρας από Τ120 μεν, άλλο πλαίσιο δε..

Το Bobber χρησιμοποιεί τον υγρόψυκτο δικύλινδρο σε σειρά 1200άρη κινητήρα της σειράς Bonneville T120, με τον ένα επικεφαλής εκκεντροφόρο και τις τετραβάλβιδες κεφαλές. Με ισχύ 78Hp στις μόλις 6.100rpm και ροπή που φτάνει τα 106Nm από τις 4.000rpm, διαθέτει ειδική ρύθμιση "hot rod" για ακαριαία απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού, κάτι που προσφέρει αβίαστη επιτάχυνση από το μηδέν, συνάμα και ένα εθιστικό soundtrack. Η γωνία στροφάλου 270 μοιρών εξασφαλίζει μια άμεση και χαρακτηριστική απόδοση ισχύος, ενώ η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Euro5+ εγγυάται χαμηλές εκπομπές ρύπων και εξαιρετική οικονομία καυσίμου.

Νέα για το 2026 είναι η διαθεσιμότητα ενός κιτ περιοριστή άδειας οδήγησης A2 στην Ευρώπη, που επιτρέπει σε νεότερους αναβάτες να βιώσουν το χάρισμα του Bobber χωρίς να περιμένουν την πλήρη άδεια οδήγησης. Οι όποιες ομοιότητες με τα Bonneville T100/120 σταματούν εδώ, καθόσον το Bobber χρησιμοποιεί ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, όπως επίσης ανάρτηση και φρένα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Bobber, δηλαδή η πίσω ανάρτηση, δεν αλλάζει και παραμένει τύπου “hard tail” αλλά ..χωρίς να είναι, αφού κάτω από τη σέλα φιλοξενείται μονό αμορτισέρ σε σχεδόν οριζόντια διάταξη.

Πολλά τα τεχνολογικά καλούδια, πλέον ακόμα περισσότερα

Το στρογγυλό όργανο, που μπορεί να ρυθμιστεί όσον αφορά την κλίση του(!), στην ουσία είναι ένα μεγάλο αναλογικό ταχύμετρο και μια ψηφιακή οθόνη όπου μπορούν να εμφανίζονται σχεδόν τα πάντα. Από στροφόμετρο και λειτουργία χαρτογράφησης, μέχρι αυτονομία και ρυθμίσεις του TRC. Όπως συμβαίνει και με την υπόλοιπη οικογένεια Bonneville T από φέτος, έτσι και η τεχνολογία και τα καλούδια του Bobber πάνε “αντίθετα” με τη συνολική vintage εικόνα του. Πάνω του θα βρείτε ABS τελευταίας γενιάς, γκάζι ride-by-wire, ρυθμιζόμενο traction control, συμπλέκτη torque assist και ρυθμιζόμενη σε δύο στάδια χαρτογράφηση κινητήρα. Για το 2026 η μοτοσικλέτα αποκτά ένα ευαίσθητο στην κλίση Cornering ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, συστήματα που υποστηρίζονται από μια προηγμένη μονάδα αδρανειακής μέτρησης IMU.

Υπάρχουν δύο λειτουργίες οδήγησης, Road και Rain, όπως επίσης και cruise control που προσθέτει άνεση στις μεγάλες ευθείες. Οι νέες ελαφριές ζάντες αλουμινίου μειώνουν τη μη αναρτώμενη μάζα, βελτιώνοντας την απόκριση του τιμονιού και ενισχύοντας την ευελιξία, ενώ μια νέα υποδοχή φόρτισης USB-C προσθέτει χρηστικότητα στο σύνολο.

Μια πιο επιβλητική παρουσία

Το νέο μεγαλύτερο ρεζερβουάρ των 14 λίτρων ενισχύει το μυώδες προφίλ με σμιλεμένες γραμμές και ένα νέο καπάκι, που συμπληρώνεται από ανανεωμένα πλαϊνά πάνελ και καλύμματα εισαγωγής. Ο νέος συμπαγής προβολέας LED προσφέρει μια ισχυρή δέσμη και διακριτικό φως ημέρας (DRL), όλα μέσα σε ένα κλασικό κυκλικό περίβλημα. Η σέλα έχει διευρυνθεί και αναδιαμορφωθεί για βελτιωμένη άνεση. Βρίσκεται στα πολύ λίγα 690mm από το έδαφος, είναι ρυθμιζόμενη και στηρίζεται σε ένα αρθρωτό αλουμινένιο “έλασμα”, το οποίο λειτουργεί -με τη σειρά του- σαν ανάρτηση. Η ρύθμισή της είναι τόσο στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο άξονα, αφού το μικρό της μέγεθος δεν επιτρέπει μετατοπίσεις του αναβάτη μπροστά – πίσω.

Δυναμικό προσαρμοσμένο στυλ

Κάθε λεπτομέρεια του Bobber μιλάει για τη δέσμευση της Triumph στην κατασκευή. Από τα μαύρα καλύμματα κινητήρα με ηλεκτροστατική βαφή και τα λογότυπα στον κινητήρα από χυτό μπρούντζο μέχρι τα vintage κόκκινα καπάκια των μπουζί και τον πίσω άξονα εμπνευσμένο από «τύμπανο φρένων», η μοτοσικλέτα είναι πλούσια σε πινελιές εμπνευσμένες από την κληρονομιά της.

Η επίσημη γκάμα αξεσουάρ της Triumph παρέχει περισσότερους από 120 τρόπους για να εκφράσουν τον εαυτό τους οι ιδιοκτήτες Bobber. Από επιλογές δερμάτινων καθισμάτων με εντυπωσιακή εμφάνιση μέχρι ψηλό τιμόνι και προσαρμοσμένα πίσω φλας πολλαπλών λειτουργιών, υπάρχουν πολλές στιλιστικές λεπτομέρειες που μπορούν να συνδυαστούν για να προσφέρουν μια διαφορετική και ξεχωριστή εμφάνιση.

Στο Δρόμο

Με διετή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων και ένα κορυφαίο διάστημα σέρβις 16.000 χλμ, το Bonneville Bobber είναι κατασκευασμένο για περισσότερο χρόνο στο δρόμο και λιγότερο στο συνεργείο. Οι πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να διαμορφώσουν και να κάνουν κράτηση για το νέο τους Bonneville Bobber online, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία Reserve My Triumph. Εξασφαλίζοντας το μοντέλο της προτίμησής τους και την επιλογή χρώματος με μια προκαταβολή μέσω του προτιμώμενου αντιπροσώπου τους, οι πελάτες μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα είναι από τους πρώτους που θα παραλάβουν τη νέα τους μοτοσικλέτα. Αυτή η νέα υπηρεσία θα εισαχθεί σταδιακά σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες μεγάλες αγορές από την άνοιξη του 2026.

Η δήλωση

Paul Stroud, Εμπορικός Διευθυντής της Triumph Motorcycles: «Το λιτό στυλ του Bobber μπορεί να φαίνεται απλό στην επίτευξη, αλλά απαιτεί εξαιρετική προσπάθεια και μηχανική ακρίβεια. Η κομψότητα και η ακατέργαστη γοητεία του είναι αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών που αφιερώθηκαν στη βελτίωση κάθε λεπτομέρειας για να το κάνουν να φαίνεται αβίαστα μινιμαλιστικό. Είναι μια φιλοσοφία σχεδιασμού που είναι εξαιρετικά απαιτητική. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών όπως το Optimized Cornering ABS και το Traction Control με ευαισθησία στην κλίση σε μια μοτοσικλέτα που έχει σχεδιαστεί για να φαίνεται μηχανικά καθαρή. Η ομάδα των μηχανικών μας έχει κάνει απίστευτη δουλειά ενσωματώνοντας άψογα αυτά τα συστήματα, χωρίς να θυσιάζεται το στυλ ή ο χαρακτήρας της μοτοσικλέτας. Αυτή η ισορροπία καινοτομίας και αυθεντικότητας είναι που ορίζει το Bobber. Όπως επίσης και η απήχηση που έχει στους αναβάτες που εκτιμούν την αυθεντικότητα και την ατομικότητα. Αγαπιέται τόσο από έμπειρους μοτοσικλετιστές όσο και από νέους αναβάτες. Στην πραγματικότητα, το ένα τρίτο των ιδιοκτητών Bobber που το επιλέγουν ως την πρώτη τους μοτοσικλέτα έλκονται από την ανατρεπτική του εικόνα και το αδιαμφισβήτητο στυλ».

Χρώματα, άφιξη

To νέο Bobber θα διατίθεται σε τρεις χρωματικές παραλλαγές: Τη γνωστή μας Jet Black και τις νέες Interstellar Blue και Satin Mineral Grey. Η άφιξή του στην Ελλάδα υπολογίζεται για τις αρχές του νέου χρόνου και σε τιμή που δεν έχει καθοριστεί για την ώρα.....



