Το βραβευμένο δημοφιλές μοντέλο της αμερικανικής μάρκας αποκτά μία ακόμη πλούσια έκδοση, με τις παραγγελίες να ξεκινούν στις αρχές του 2026.

Η Ford Pro προχωρά σε σημαντικές αναβαθμίσεις του Ranger, με στόχο να διατηρήσει το best-seller pick-up της στην κορυφή της ευρωπαϊκής αγοράς όσον αφορά τον σχεδιασμό, τις δυνατότητες, την τεχνολογία και την ασφάλεια.

Κεντρικό στοιχείο των αλλαγών αποτελεί η επέκταση της γκάμας του εξηλεκτρισμένου Ranger PHEV, το οποίο αποκτά τώρα και την έκδοση Platinum. Η νέα επιλογή απευθύνεται σε όσους θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του plug-in υβριδικού μοντέλου, χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε ισχύ, άνεση ή εξοπλισμό.

Παράλληλα, το Ranger PHEV ενσωματώνει την τεχνολογία Ford Blue Cruise – την πρώτη hands-free λύση για αυτοκινητόδρομο που εγκρίθηκε ποτέ στην Ευρώπη για pick-up – εισάγοντας την κατηγορία σε μια νέα εποχή ημιαυτόνομης οδήγησης.

Αναβαθμισμένη τεχνολογία και μεγαλύτερη συνδεσιμότητα

Όλες οι εκδόσεις του Ranger εξοπλίζονται πλέον με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,4 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών με SYNC 4A παραμένει βασικό στοιχείο του cockpit. Στα συστήματα ασφαλείας προστίθεται και το Trailer Theft Alert, το οποίο ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη μέσω του Ford App σε περίπτωση που το ρυμουλκούμενο αποσυνδεθεί από τον κοτσαδόρο.

Το Ranger παραμένει το δημοφιλέστερο pick-up στην Ευρώπη για δέκα συνεχόμενα χρόνια και πρόσφατα απέσπασε τον τίτλο International Pick-Up Award 2026/2027, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην αγορά.

Ο γενικός διευθυντής της Ford Pro Europe, Χανς Σεπ, είπε: «Όπως και οι πελάτες μας, έτσι κι εμείς στην Ford Pro αναζητούμε συνεχώς τρόπους να γινόμαστε καλύτεροι . Αυτές οι βελτιώσεις καθιστούν το Ranger ακόμη πιο ευέλικτο και ικανό. Ρυμούλκηση, off-road, εργοτάξια ή hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο – το Ranger ανταποκρίνεται με απόλυτη αυτοπεποίθηση».

Ισχυρότερο από ποτέ: PHEV και V6 επιλογές

Το Ranger PHEV αποδίδει 281 ίππους και ροπή 697 Nm, υψηλότερα από κάθε άλλο Ranger παραγωγής. Διατηρεί αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χλμ., ενώ δεν θυσιάζει τις παραδοσιακές δυνατότητες του μοντέλου: ικανότητα ρυμούλκησης 3.500 κιλών και ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης ενισχύει την απόδοση εκτός δρόμου.

Η γκάμα περιλαμβάνει και τον ισχυρό 3.0L V6 diesel, με 240 ίππων και 600 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Το BlueCruise φέρνει hands-free οδήγηση στα pick-up

Το προηγμένο σύστημα Ford Blue Cruise – στάνταρ στο Ranger Platinum PHEV και προαιρετικό στο Wildtrak PHEV – έχει εγκριθεί ήδη σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, καθιστώντας το το πιο ευρέως διαθέσιμο hands-free σύστημα στην ήπειρο. Η τεχνολογία επιτρέπει στον οδηγό να αφήνει τα χέρια από το τιμόνι σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων όπου το σύστημα λειτουργεί με πλήρη εποπτεία αισθητήρων.

Στην έκδοση Platinum συναντάμε κορυφαίο εξοπλισμό: προβολείς Matrix LED, περιμετρικό φωτισμό 360°, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με 10 ηλεκτρικές ρυθμίσεις και το Pro Trailer Backup Assist, που διευκολύνει τη διαδικασία οπισθοπορείας με ρυμουλκούμενο.

Διαθεσιμότητα

Το Ford Ranger PHEV Platinum θα ανοίξει για παραγγελίες στις αρχές του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται στα μέσα της χρονιάς.