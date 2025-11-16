Η ιαπωνική εταιρεία εγκαταλείπει τον ιστορικό τετρακύλινδρο εν σειρά στην M1 και περνάει σε V4, ξεκινώντας μια νέα εποχή στο MotoGP.

Η Yamaha επιβεβαίωσε επίσημα ότι από τη σεζόν του 2026 η YZR-M1 θα εγκαταλείψει τον κλασικό τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα και θα περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της κατηγορίας σε διάταξη V4. Η απόφαση ανακοινώθηκε στη Βαλένθια, λίγα λεπτά πριν από την εκκίνηση του τελευταίου αγώνα της σεζόν, όπου ο θρυλικός inline-four έγραψε τον επίλογό του έπειτα από δεκαετίες παρουσίας στο MotoGP.

Ο κινητήρας αυτός αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας της Yamaha, χαρίζοντας τίτλους και νίκες σε ονόματα όπως ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο Χόρχε Λορένθο και ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Από το 2002 μέχρι σήμερα, η M1 με τον τετρακύλινδρο εν σειρά κατέκτησε 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Αναβατών, 7 Πρωταθλήματα Ομάδων και 5 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών, ενώ ανέβηκε σε περισσότερα από 350 βάθρα.

IT’S OFFICIAL 📣 Yamaha will make the transition from the iconic inline-four engine to the V4 configuration for the 2026 MotoGP season 🏍️💙🔥



🔗 https://t.co/Xdl3fZLfGV#PlanV | #YamahaFactoryRacing | #MotoGP pic.twitter.com/2GR1ibdgDE — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 16, 2025

Ωστόσο, η τεχνολογική κατεύθυνση του MotoGP και οι απαιτήσεις των σύγχρονων ελαστικών και των εξελιγμένων αεροδυναμικών λύσεων οδήγησαν τη Yamaha σε μια στρατηγική επιλογή. Σύμφωνα με τον Τακαχίρο Σούμι, επικεφαλής του τμήματος αγωνιστικής εξέλιξης, η μετάβαση στον V4 έγινε για να διατηρηθεί η ομάδα ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα, χωρίς να χαθεί το αγωνιστικό της DNA.

«Ο τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας βρίσκεται στην καρδιά της φιλοσοφίας της Yamaha εδώ και δεκαετίες. Μας χάρισε αξέχαστες νίκες και διαμόρφωσε τη φήμη μας για ακρίβεια και έλεγχο. Είμαστε περήφανοι για όσα έχει πετύχει αυτός ο κινητήρας και για τους αναβάτες που έγραψαν ιστορία με αυτόν, καθώς όλοι μαζί έχουν διαμορφώσει την αγωνιστική μας κληρονομιά. Ωστόσο, το MotoGP εξελίσσεται συνεχώς και πρέπει να εξελισσόμαστε μαζί του. Ο V4 αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο για τη Yamaha, ένα κεφάλαιο που συνδυάζει το "Πνεύμα της Πρόκλησης" μας με το αγωνιστικό μας DNA και τις τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για να αγωνιστούμε στην κορυφή. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να δώσουμε στους αναβάτες μας την καλύτερη δυνατή μοτοσικλέτα για να κερδίσουν και να προσφέρουμε στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο την αίσθηση του «Kando*».

* Το Kando είναι μια ιαπωνική λέξη που εκφράζει τη βαθιά ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό που νιώθεις όταν συναντάς κάτι εξαιρετικής αξίας, ποιότητας και απόδοσης.

Όπως εξήγησε και ο τεχνικός διευθυντής Μασίμο Μπαρτολίνι, οι φετινές wild-card εμφανίσεις του V4 επιβεβαίωσαν ότι η απόδοση, η επιτάχυνση και η σταθερότητα στα φρένα βρίσκονται στην κατεύθυνση που χρειάζεται η Yamaha για να επανέλθει στην κορυφή. Παράλληλα, η διάταξη V4 προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία ενόψει των μεγάλων αλλαγών στους κανονισμούς του 2027.

«Η απόφαση να υιοθετήσουμε έναν κινητήρα V4 δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η διαδικασία ανάπτυξης ήταν εκτενής. Αναλύσαμε κάθε πτυχή της απόδοσης, από την επιτάχυνση έως τη συμπεριφορά στις στροφές, και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η διαμόρφωση προσφέρει τις διαφορές που περιμέναμε, επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα να τις μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα. Τα wild card του 2025 επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες μας: ο V4, αν και βρίσκεται ακόμη στην αρχή του ταξιδιού του, προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω βήματα και να ανταγωνιστούμε ξανά στο υψηλότερο επίπεδο. Η μετάβαση από τον τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα στον V4 είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Yamaha και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το πακέτο πριν από το 2026 και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν για να ξεκλειδώσουμε πλήρως τις δυνατότητές του. Η μετάβαση σε μια διαμόρφωση V4 είναι εξίσου στρατηγική, καθώς μας επιτρέπει να τοποθετηθούμε για τους τεχνικούς κανονισμούς του 2027, όταν αυτή η διάταξη κινητήρα θα προσφέρει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τη διάταξη της μοτοσικλέτας και την αεροδυναμική εξέλιξη».

Η εποχή του inline-four ολοκληρώθηκε λοιπόν στη Βαλένθια - και η Yamaha τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο που αξίζει να παρακολουθήσετε.