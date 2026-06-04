Μόνο χαρούμενος δεν ήταν ο Βάλτερι Μπότας για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Cadillac να τον απομακρύνει άμεσα από τη θέση του.

Η πρώτη σεζόν της Cadillac στη Formula 1 έχει ξεκινήσει με αρκετά σκαμπανεβάσματα. Το νέο εγχείρημα να βρίσκεται ακόμη μακριά από τη μάχη των βαθμών, κάτι το οποίο περίμεναν στην αμερικανική ομάδα.

Κι ενώ η Cadillac προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Formula 1, τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν φήμες που συνέδεαν τον Βάλτερι Μπότας με πιθανή πρόωρη αποχώρηση από την ομάδα. Αφορμή ήταν τα τελευταία αποτελέσματα του Φινλανδού, ο οποίος ήταν πίσω από τοv teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Επιπλέον ο Μεξικανός έχει επικρατήσει του Φινλανδού στις τέσσερις από τις πέντε μάχες κατατακτήριων δοκιμών έως τώρα.

Τέλος από νωρίς στα σενάρια

Στο περιθώριο του Grand Prix Μονακό, ο Μπότας έσπευσε να βάλει τέλος στα συγκεκριμένα σενάρια, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα αβάσιμα. Μιλώντας για τις φήμες των τελευταίων ετών, ο 36χρονος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για όσα έχουν γραφτεί.

«Είναι μέρος του αθλήματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιου είδους φήμες, αλλά είναι λίγο κρίμα όταν κάποιος απλώς επινοεί τέτοιες μ@λ@κίες. Αυτό είναι φυσιολογικό στη Formula 1. Εγώ γνωρίζω την κατάστασή μου, η ομάδα γνωρίζει την κατάστασή μου και με στηρίζει 100%. Γι' αυτό από τη δική μου πλευρά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα», ανέφερε.

Let’s drive 👊 pic.twitter.com/Hx2uVypVMS — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 24, 2026

Η Cadillac ανακαλύπτει συνεχώς νέα προβλήματα

Η Cadillac παραμένει χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα του 2026 και ο Μπότας δεν έχει τερματίσει μπροστά από τον Πέρεζ μετά τον αγώνα στην Κίνα.

Μετά τον Καναδά, η αμερικανική πραγματοποίησε διεξοδική των δεδομένων και των μονοθεσίων για να εντοπίσει τους λόγους της διαφοράς απόδοσης μεταξύ των δύο οδηγών. Σύμφωνα με τον Μπότας υπήρξαν σαφείς ενδείξεις για το τι δεν λειτουργούσε σωστά στο μονοθέσιό του στους προηγούμενους αγώνες.

«Συζήτησα με την ομάδα την περασμένη εβδομάδα. Μπορέσαμε να εντοπίσουμε προβλήματα τόσο στην πλευρά της μονάδας ισχύος όσο και στον τρόπο που έχει στηθεί το μονοθέσιο στους προηγούμενους αγώνες. Μέχρι εκεί μου επιτρέπεται να πω. Βλέπουμε τις αιτίες και αυτό είναι θετικό. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην ποιότητα, στον τρόπο που συναρμολογούμε το μονοθέσιο, στον τρόπο που τοποθετούνται τα εξαρτήματα και σε πολλά ακόμη πράγματα».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.