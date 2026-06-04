Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Ουγγαρία.

Έπειτα από τον συναρπαστικό αγώνα στην Καταλονία, το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP ετοιμάζεται για έναν ακόμη αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ουγγαρίας το τριήμερο 5-7 Ιουνίου.

Ο 8ος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα Balaton Park Circuit και είναι ο δεύτερη φορά που το MotoGP θα αγωνιστεί σε αυτή τη διαδρομή.

Γνωρίστε την πίστα

Το Balaton Park Circuit έχει μήκος 4,075 χλμ. και περιλαμβάνει 17 στροφές (10 αριστερές και 7 δεξιές). Το πλάτος της πίστας φτάνει τα 12–15 μέτρα, ενώ διαθέτει μεγάλες ζώνες διαφυγής και σύγχρονες υποδομές ασφαλείας, όπως προστατευτικά TecPro και LED πάνελ. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονα pit box, paddock, ιατρικό κέντρο και VIP χώρους, ενώ η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει μελλοντικά στους 120.000 θεατές.

Ο Μαρκ Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο νικητής του αγώνα το 2025 οδηγώντας για την Ducati. O Ισπανός κατέχει και το ρεκόρ πίστας με το 1:36,518. Ο Αγώνας Σπριντ του Σαββάτου θα έχει διάρκεια 13 γύρους, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 26 γύρους.

The first winner at Balaton 🏆@marcmarquez93 raised the circuit’s inaugural trophy last year 🙌#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/wiVARM2x8m June 4, 2026

Στο κυνήγι των Aprilia

Στο Μουτζέλο είδαμε τους αναβάτες της Aprilia να κάνουν το 1-2 με επιβλητικό τρόπο. Ο Μάρκο Μπετζέκι κέρδισε αυξάνοντας τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στο πρωτάθλημα. Η Ducati δεν είχε απάντηση στη δυναμική της Aprilia, όμως το Balaton Park είναι μια πολύ διαφορετική διαδρομή από αυτή του Μουτζέλο.

Το 2025 ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε με άνεση, όμως φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η GP26 δεν είναι η ταχύτερη μοτοσικλέτα του grid, ενώ ο Ισπανός δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

Last year’s energy at Balaton Park was unmatched! 🔊



Who’s ready to make more #MotoGP memories in Hungary? 🙌#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/GNePJLQleV June 3, 2026

Η τηλεοπτική κάλυψη

Το Grand Prix Ουγγαρίας στην πίστα Balaton Park, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του όγδοου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Ουγγαρίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 5 Ιουνίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 6 Ιουνίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 7 Ιουνίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας