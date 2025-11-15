Brabus 1400 R Signature Edition: Πολλά τα άλογα, η εμφάνιση αλλού (vid)

Αν θέλετε ένα παντοδύναμο ΚΤΜ που να μη μοιάζει με κάτι άλλο και παράλληλα να σπέρνει τρόμο, τότε ετοιμαστείτε να καταξοδευτείτε αποκτώντας ένα μοναδικό έργο δίτροχης τέχνης.

Αν απορείτε γιατί αναφέραμε την ΚΤΜ, παρακαλούμε να μην εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι η αυστριακή φίρμα έχει συνάψει σχέση συνεργασίας με τον διάσημο Γερμανικό βελτιωτικό οίκο αυτοκινήτων (κυρίως Mercedes) από τα τέλη του 2021. Στόχος αυτής είναι η δημιουργία μοναδικών μοτοσικλετών με έμφαση στην απόδοση και τη σχεδίαση, με πρώτο καρπό το Brabus 1300 R στις αρχές του 2022. Αυτή η μοτοσικλέτα βασίστηκε στο ΚΤΜ Super Duke 1290 R EVO εκείνης της χρονιάς, με τη Brabus να το αναβαθμίζει ένα χρόνο μετά, κυρίως με την προσθήκη ημι-ενεργητικής ανάρτησης.

Η συνέχεια δόθηκε το 2024 με την παρουσίαση της αριθμημένης (μόλις 50 κομμάτια) έκδοσης Masterpiece Edition, η οποία ξεχώριζε από τα χρώματα, τις χρυσές λεπτομέρειες και τη χρήση ανθρακονήματος σε κάποια σημεία της. Και όπως δηλώνουν οι Γερμανοί, είναι η πρώτη πολυτελής μοτοσικλέτα Hyper Naked μιας ολοκαίνουργιας σειράς μοντέλων, που χαρακτηρίζεται από μια ολοκαίνουργια αισθητική και περισσότερη δύναμη από ποτέ.

Και τώρα 1400 (δηλαδή 1350)

Περνώντας στο 2026 μας έρχεται ο διάδοχος του 1300 R, ένα μοντέλο που αυτή τη φορά βασίζεται στην πλατφόρμα του KTM 1390 Super Duke R EVO και το οποίο θα παραχθεί σε μόλις 100 μονάδες παγκοσμίως. Εξοπλισμένη με έναν υπερσύγχρονο κινητήρα LC8 V-Twin 1350cc, η μοτοσικλέτα αποδίδει 190 ίππους και 145Nm ροπής. Μια ειδική διπλή εξάτμιση κάτω από τη σέλα υπογραμμίζει την τυπική εμφάνιση-υπογραφή μιας μοτοσικλέτας Luxury Hyper Naked, με την υπερυψωμένη slip-on διαμόρφωσή της να αναδεικνύει τις τριάκτινες ζάντες Monoblock II EVO "Platinum Edition".

Η Brabus δηλώνει εμφατικά πως το νέο 1400 R Signature Edition αποτελεί ένα συνδυασμό ακατέργαστης δύναμης και μοντέρνας κομψότητας, που ορίζεται από τη δική της χαρακτηριστική αισθητική σχεδιασμού "Black and Bold", εξαρτήματα από ανθρακόνημα και χρώμα "Midnight Veil". Στο μπροστινό μέρος η δυναμική εμφάνιση τονίζεται από ένα φτερό από ανθρακονήματα και μια μονάδα προβολέων LED, στην οποία η διαμόρφωση των φώτων ημέρας δείχνει εμπνευσμένη από το σχεδιασμό της εταιρείας με λωρίδες Signature. Οι ενσωματωμένες πινελιές από την ίδια σύνθεση γόμας υψηλής ποιότητας συνεχίζονται κατά μήκος των προσαρμοσμένων πλαϊνών πλαστικών Widestar, του φέρινγκ και της ομοίως από ανθρακονήματα καρίνας, δημιουργώντας ένα προφίλ που αποπνέει ένα άμεσο εφέ «Wow» 1 δευτερολέπτου. Όπως κάθε όχημα κατά παραγγελία με το σήμα της Brabus, η σέλα της μοτοσικλέτας διαθέτει έναν premium συνδυασμό δέρματος Brabus Masterpiece και μικροϊνών Dinamica. Συνεπής με το στυλ της φίρμας, η μοτοσικλέτα διαθέτει εξαρτήματα φέρινγκ από ανθρακονήματα, κατασκευασμένα με τη χρήση πρωτοποριακών διαδικασιών προ-εμποτισμού. Αυτή η υψηλής τεχνολογίας προσέγγιση παραγωγής ωφελεί όχι μόνο την αντοχή αλλά και τις άψογα λείες επιφάνειες. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή εμφάνιση, κάθε μεμονωμένο εξάρτημα έλαβε ένα εντυπωσιακό φινίρισμα υψηλής γυαλάδας.

Σημασία στο στυλ

Στο μπροστινό μέρος, το φτερό και η μονάδα προβολέων LED εξοπλισμένη με μια μοναδική διαμόρφωση φώτων ημέρας, βρίσκονται στο επίκεντρο. Πλαισιωμένη από μια ειδικά κατασκευασμένη μάσκα από ανθρακονήματα, η χαρακτηριστική της μορφή ορίζει τη δυναμική όψη της μοτοσικλέτας, ενσωματώνοντας το σύστημα εισαγωγής ram-air για βελτιστοποιημένη ροή αέρα.

Οι προσαρμοσμένες πλευρικές αεροτομές με περίπλοκες πινελιές από ανθρακονήματα υπογραμμίζουν το προφίλ της μοτοσικλέτας. Ομοίως κατασκευασμένο από ανθρακονήματα το προσαρμοσμένο φέρινγκ του ρεζερβουάρ καυσίμου περιλαμβάνει ενσωματωμένες λαβές Dinamica για μια επιπλέον πινελιά κομψότητας. Η ίδια μικροΐνα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του ρεζερβουάρ καυσίμου έπαιξε επίσης ρόλο στην ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας χειροποίητης σέλας με τα ανάγλυφα λογότυπα Brabus. Αεροδυναμικά πλαϊνά πτερύγια διαμορφώνουν τον αεροδυναμικό σχεδιασμό της μοτοσικλέτας στο πίσω μέρος.

Τεχνολογία στα καλύτερά της

Aυτό το Luxury Hyper Naked μοντέλο περιορισμένης έκδοσης διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας συστήματος φρένων HYPURE Four-Piston Monoblock της Brembo. Οι μπροστινές τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες συνεργάζονται με κυματιστούς δίσκους 320mm, ενώ η πίσω πλευστή δαγκάνα δύο εμβόλων με έναν των 240mm. Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό τους, δίνουν προτεραιότητα στη απαγωγή της θερμότητας και στη μείωση βάρους.

Ο χειρισμός της μοτοσικλέτας ενισχύεται περαιτέρω από την ανάρτηση WP APEX Semi-Active Technology (SAT), η οποία διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μαγνητικές βαλβίδες για μεταβλητή απόσβεση και εξελιγμένη μεταβλητότητα. Σε συνδυασμό με το ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ WP APEX SAT, εγγυάται μία εξαιρετικά δυναμική οδήγηση.

Προσαρμόσιμη απόδοση

Πέντε προγράμματα οδήγησης προσαρμόζουν τη μοτοσικλέτα σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης. Η λειτουργία Street τοποθετεί το πλήρες εύρος ισχύος στα χέρια του αναβάτη, βελτιστοποιημένη με τεχνολογία ελέγχου πρόσφυσης τελευταίας τεχνολογίας, περιορισμένη ανύψωση μπροστινού τροχού καθώς και στάνταρ απόκριση γκαζιού. Η λειτουργία Sport ανεβάζει την οδήγηση στο επόμενο επίπεδο βελτιώνοντας την απόκριση του γκαζιού. Η λειτουργία Rain προσαρμόζει τον χειρισμό σε συνθήκες βρεγμένου ή ολισθηρού δρόμου, μεγιστοποιώντας τον έλεγχο πρόσφυσης. Οι λειτουργίες Performnce και Track εστιάζουν στην πλήρη απόδοση ισχύος, προσφέροντας λεπτομερείς επιλογές προσαρμογής για τον αναβάτη και μια επιλογή από ακριβείς ρυθμίσεις για πίστα.

Μια μεγάλη, έγχρωμη οθόνη TFT προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες οδήγησης μέσω φωτιζόμενων διακοπτών στο τιμόνι. Η διεπαφή παρέχει βασικές πληροφορίες οδήγησης με μια ματιά, διασφαλίζοντας ότι τόσο το στυλ όσο και η λειτουργικότητα ενσωματώνονται άψογα στην όλη εμπειρία οδήγησης.

Έχει και δωράκια

Κάθε μονάδα Sgnature Edition θα παραδίδεται με μια αποκλειστική γκάμα εκτεταμένων αξεσουάρ. Αυτά περιλαμβάνουν ένα premium, ειδικά κατασκευασμένο εσωτερικό κάλυμμα για να διατηρεί τη μοτοσικλέτα προστατευμένη με στυλ, καθώς και ένα υψηλής ποιότητας χαλί έκθεσης Brabus. Περιλαμβάνεται επίσης ένα δερμάτινο κάλυμμα κλειδιού ανάφλεξης, καθώς και μια θήκη κλειδιών από ανθρακονήματα που περιέχει ένα από τα 100 επιτραπέζια εμβλήματα κατεργασμένα με CNC.

Τέλος και όσον αφορά στην τιμή της μοτοσικλέτας, να ξέρετε ότι όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να επενδύσετε πάνω από 50.000€ για να την κάνετε δική σας.