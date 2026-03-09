Παρά τη νίκη της Mercedes-AMG, o παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, πιστεύει πως η γερμανική ομάδα δεν έχει το καλύτερο συνολικά μονοθέσιο του grid.

Στο Grand Prix Αυστραλίας είδαμε τη Mercedes-AMG να παίρνει τη νίκη, με τον Τζορτζ Ράσελ να ηγείται του Κίμι Αντονέλι. Η γερμανική ομάδα έκανε το τέλειο ξεκίνημα στη σεζόν, συνεχίζοντας αυτό που έκανε η McLaren Racing το 2025, η οποία είχε κερδίσει τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.

Η πρωταθλήτρια ομάδα οδηγών και κατασκευαστών είχε νωχελικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Όσκαρ Πιάστρι λόγω εξόδου πριν τον αγώνα δεν πήρε εκκίνηση, ενώ ο Λάντο Νόρις τερμάτισε 5ος, 50 δλ πίσω από τον νικητή Ράσελ.

Η παραδοχή του Νόρις

Πέρα από το ξέσπασμά του για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 και τις αλλαγές που θεωρεί πως πρέπει να γίνουν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τον αγώνα του στην Αυστραλία. Παρά το γεγονός πως κράτησε στο τέλος πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o Βρετανός έμεινε απογοητευμένος.

«Ήταν αρκετά ξεκάθαρο ότι η Red Bull ήταν πολύ πιο γρήγορη, απλώς και μόνο επειδή ο Max ξεκίνησε τελευταίος και σχεδόν μας πέρασε. Άρα δεν ήταν ο καλύτερος αγώνας από πλευράς ρυθμού. Δυσκολευτήκαμε με κάποια πράγματα στο μονοθέσιο στην αρχή. Κάναμε κάποιες αλλαγές και αυτό βελτίωσε σίγουρα την κατάσταση. Είμαστε ξεκάθαρα πολύ μακριά από το σημείο που πρέπει να βρισκόμαστε. Ο σημερινός αγώνας έδειξε ότι από πλευράς μονοθεσίου είμαστε πολύ, πολύ πίσω», ανέφερε.

Σημείο αναφοράς η Ferrari

Παρά το γεγονός πως η Mercedes-AMG κέρδισε τον αγώνα, ο Νόρις θεωρεί πως ένα άλλο μονοθέσιο είναι το καλύτερο αεροδυναμικά του grid.

«Νομίζω ότι η Ferrari, από όσα βλέπουμε πολύ καθαρά, έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Οι ταχύτητες που έχουν στις στροφές είναι απίστευτες. Για εμάς αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να τους φτάσουμε. Πρέπει να μάθουμε όσο περισσότερα γίνεται. Κάποιο μέρος της διαφοράς είναι ακόμη θέμα κατανόησης της μονάδας ισχύος, αλλά ένα άλλο μέρος είναι απλώς ότι κάποιοι έχουν καλύτερο μονοθέσιο. Δεν πρόκειται να βελτιωθούμε από τη μία μέρα στην άλλη», ανέφερε ο Βρετανός.