Ερωτήματα προκάλεσε η στρατηγική προσέγγιση της Ferrari στον αγώνα της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ, με τον Λιούις Χάμιλτον να διαφωνεί για την επιλογή της ομάδας του.

Οι πρώτοι γύροι του Grand Prix Αυστραλίας, του πρώτου αγώνα της Formula 1 στο 2026 αποδείχθηκαν συναρπαστική. Η Ferrari είχε τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στις θέσεις 1 και 3, με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ανάμεσά τους.

Ωστόσο η μάχη δεν διήρκησε πολύ, μιας και η εμφάνιση του Virtual Safety Car στον 11ο γύρο λόγω εγκατάλειψης του Ίσακ Χατζάρ οδήγησε τη γερμανική ομάδα να βάλει και τους δύο οδηγούς της στα pits για αλλαγή ελαστικών. Η Ferrari δεν απάντησε, με τον Χάμιλτον να κατακρίνει την απόφαση στον ασύρματο λέγοντας πως έπρεπε να μπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο οδηγών.

Η εξήγηση της Ferrari

Όταν οι Λεκλέρ και Χάμιλτον μπήκαν για αλλαγή ελαστικών στον 25ο και 28ο γύρο, η διαφορά από τον πρωτοπόρο Ράσελ (σ.σ. που κέρδισε τον αγώνα) ήταν τέτοια που δεν μπόρεσαν ποτέ να τον φτάσουν. Έτσι η Mercedes έκανε το 1-2, με τη Ferrari στο 3-4.

Μετά τον τερματισμό, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ξεκαθάρισε το λόγο που δεν ακολούθησε η ομάδα του παρόμοια στρατηγική με τη Ferrari.

«Αν είμαστε ρεαλιστές, ήταν οκτώ δέκατα ταχύτεροι από εμάς στις κατατακτήριες δοκιμές. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει αγώνας ενός pit stop. Εμείς στοχεύσαμε στο βέλτιστο για εμάς και το βέλτιστο ήταν να παρατείνουμε το stint. Δεν έχω καμία μετάνοια για τη στρατηγική, ούτε για τον ρυθμό που είχαμε σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε σχέση με αυτό που δείξαμε χθες. Τώρα ας επικεντρωθούμε στην Κίνα», είπε ο Γάλλος.

Η Mercedes ήταν ανώτερη στη Μελβούρνη

Ο Βασέρ ξεκαθάρισε πως η Ferrari δεν μπορούσε να παλέψει στα ίσα με τη Mercedes για τη νίκη στην Αυστραλία. Για τον Γάλλο, η στρατηγική δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά ο απόλυτος ρυθμός.

«Το πρόβλημα δεν ήταν η στρατηγική, αλλά ο καθαρός ρυθμός. Νομίζω ότι ο ρυθμός της Mercedes ήταν καλύτερος από τον δικό μας. Ακόμη και όταν μπήκαν στα pit ήταν τρία ή τέσσερα δέκατα ταχύτεροι από εμάς και διατήρησαν αυτό το ρυθμό σε όλο το stint. Ίσως μπορέσαμε να παλέψουμε λίγο περισσότερο στην αρχή, αλλά πιθανότατα πιέζοντας περισσότερο τα ελαστικά. Δεν μετανιώνω για κάτι».