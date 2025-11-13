Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, ο οποίος επιστρέφει φέτος στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο της Βαλένθια.

Ο 22ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Βαλένθια το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου.

Ο αγώνας στο Ρικάρντο Τόρμο είναι ο τελευταίος της μαραθώνιας αυτής σεζόν, με το βλέμμα πολλών ομάδων και αναβατών να είναι ήδη στραμμένο στο 2026. Ο τελικός επιστρέφει στη Βαλένθια μετά το 2023, καθώς την περασμένη σεζόν οι φονικές πλημμύρες στην περιοχή δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

So good to be back in Valencia for the season finale 🫶#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/RwH5yLgH9c — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 12, 2025

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα άνοιξε τις πόρτες της στο MotoGP το 1999 κι έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος ως το Grand Prix Βαλένθια. Η διαδρομή έχει μήκος 4,01 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 5 δεξιές και 9 αριστερές στροφές.

Στον Αγώνα Σπριντ, οι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 27 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στη Βαλένθια έχει ο Ντάνι Πεντρόσα με 7, ενώ νικητής το 2023 ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati.

Ένα τριήμερο στο άγνωστο

Στους τελευταίους αγώνες, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Μαρκ Μάρκεθ, τα Grand Prix έχουν μετατραπεί σε ροντέο, με τους… μνηστήρες για τη νίκη να είναι πολλοί. Ενδεικτικό είναι πως στους τελευταίους 6 αγώνες έχουμε 6 διαφορετικούς νικητές.

Η Aprilia πήρε ακόμα μία νίκη στο 2025 με τον Μάρκο Μπετζέκι να κυριαρχεί στο Πορτιμάο. Όμως ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο τη χρονιά και μία ακόμα νίκη θα του ανεβάσει κι άλλο την ψυχολογία ενόψει 2026.

Μετά τον αγώνα της Κυριακής, ομάδες και αναβάτες θα βρεθούν στην πίστα την ερχόμενη εβδομάδα με πρωτότυπες μοτοσικλέτες του 2026 για το πρώτο τεστ. Εκεί θα είναι και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του WSBK, Τόπρακ Ραζγκατλιόγλου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το Grand Prix Βαλένθια θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 22ου και τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Βαλένθια σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

11:40-11:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας