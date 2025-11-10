MotoGP: Ο Ραζγκατλιόγλου θα δοκιμάσει για πρώτη φορά τη Yamaha V4

Ο Τούρκος Παγκόσμιος Πρωταθλητής των Superbikes κάνει το πρώτο του τεστ με τη νέα MotoGP μοτοσικλέτα της Yamaha στο Αραγκόν.

Ο Τοπράκ Ραζγκατλιόγλου ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προετοιμασία του πάνω σε μοτοσικλέτα MotoGP. Ο Τούρκος αναβάτης, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbikes με την BMW, θα δοκιμάσει τη νέα Yamaha V4 στην πίστα του Αραγκόν, σε ένα ιδιωτικό τεστ που αποτελεί το προοίμιο της μετάβασής του στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP από τη σεζόν 2026.

O Ραζγκατλιόγλου θα αγωνιστεί του χρόνου με την δορυφορική ομάδα Pramac-Yamaha, μαζί με τον Τζακ Μίλερ. Η Yamaha, που είναι η μοναδική κατασκευάστρια του MotoGP με εν σειρά τετρακύλινδρο κινητήρα, έχει ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση στη διάταξη V4, θέλοντας να καλύψει τη διαφορά επιδόσεων από Ducati, Honda, KTM και Aprilia.

Το τεστ στο Αραγκόν διεξάγεται παράλληλα με τις δοκιμές της Honda στην ίδια πίστα, ενώ η Yamaha έχει αναθέσει τις πρώτες δοκιμαστικές ημέρες στους Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Αουγκούστο Φερνάντεθ. Ο Ραζγκατλιόγλου θα οδηγήσει τη νέα μοτοσικλέτα για πρώτη φορά τη Δευτέρα, πριν από την επίσημη εμφάνισή του στις δοκιμές της Βαλένθια οκτώ ημέρες αργότερα.

Η παρουσία του Τούρκου αναβάτη πάνω στη V4 αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Yamaha επενδύει στη νέα αρχιτεκτονική κινητήρα ενόψει του 2026. Μετά από χρόνια πίεσης από τον Φάμπιο Κουαρταραρό, η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα, με στόχο να επανέλθει στην κορυφή του MotoGP.