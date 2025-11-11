Το περιστατικό διατάραξης της οδικής κυκλοφορίας σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής - Πώς βρήκε τους συμμετέχοντες η αστυνομία.

Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ανδρών για το συμβάν με τη διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό Σχηματαρίου - Χαλκίδας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου προκειμένου να στηθεί αυτοσχέδιος αγώνας (κόντρα), προχώρησε το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών, ενώ οι άλλοι δύο ως θεατές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε τους τέσσερις άνδρες χάρη στο υλικό από τις κάμερες της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, -κατά περίπτωση- για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα τους επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Σχετικά με περιστατικό διατάραξης της οδικής κυκλοφορίας, έπειτα από συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων, μεσημβρινές ώρες της 09-11-2025, στην 11,00 χ/θ της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, με σκοπό την πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων, ανακοινώνεται ότι, από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις (4) ημεδαποί για την συμμετοχή τους στο υπό διερεύνηση περιστατικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.