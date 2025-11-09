«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε»: Έκλεισαν την Εθνική Οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οδηγοί στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, η οποία έκλεισε για να για να κάνουν κάποιοι κόντρες με τα αυτοκίνητα.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (09/11) στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, λίγο μετά την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

Σύμφωνα με καταγγελίες οδηγών στο evima.gr, περισσότερα από 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στο σημείο, κλείνοντας το δρόμο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με τα αυτοκίνητά τους.

