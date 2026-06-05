Σαν Σήμερα: Η πιο ανατρεπτική πρώτη νίκη οδηγού στην F1 (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Συνολικά τρία Grand Prix της Formula 1 περιλαμβάνονται στο σημερινό μενού και το κάθε ένα έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Επιπλέον, στον κόσμο του MotoGP θα θυμηθούμε δύο αγώνες στην Ισπανία και έναν στην Ιταλία. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1955, το Grand Prix Βελγίου της F1 μονοπωλήθηκε από την Mercedes-Benz, με τη Lancia να είναι απούσα καθώς αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα ύστερα από τον θάνατο του Αλμπέρτο Ασκάρι. Η ιταλική φίρμα εκπροσωπήθηκε μόνο από τον Ευγκένιο Καστελότι, ο οποίος συμμετείχε με μια ιδιωτική Lancia D50. Παραδόξως κατέλαβε την pole position αλλά εγκατέλειψε μετά από μόλις 16 γύρους, αφήνοντας έτσι ελεύθερο πεδίο στα «Ασημή Βέλη» των Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Στέρλινγκ Μος. Ο Αργεντινός πρωταθλητής ξεπέρασε τον ανερχόμενο Βρετανό, ενώ ο Τζουσέπε Φαρίνα τερμάτισε στην τρίτη θέση με μια Ferrari, ολοκληρώνοντας έτσι την καριέρα του στην F1.

Σαν σήμερα το 1977, διεξήχθη το GP Βελγίου υπό βρόχινες συνθήκες στην πίστα του Ζόλντερ, για τον έβδομο αγώνα της σεζόν στην F1. Ο Μάριο Αντρέτι είχε κυριαρχήσει στις κατατακτήριες δοκιμές με την Lotus 78, αλλά συγκρούστηκε με τη Brabham-Alfa Romeo του Τζον Ουάτσον στον πρώτο γύρο. Έτσι η ομάδα του είχε εναποθέσει πλέον τις ελπίδες της στον Γκούναρ Νίλσον. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν από τους πιο χαοτικούς της εποχής, με τον Ντέιβιντ Πάρλεϊ μάλιστα να ηγείται για λίγο στην κατάταξη, με μια αδύναμη LEC CPR1, ενώ οι πιο γρήγοροι συνδυασμοί έμπαιναν στα pits για αλλαγή ελαστικών. Ο Νίκι Λάουντα της Ferrari έδειχνε να έχει τον πρώτο λόγο αλλά έχασε τον έλεγχο στην προσπάθειά του να ρίξει γύρο στην LEC του Πάρλεϊ. Τελικά ο Νίλσον προσπέρασε τον Λάουντα για την πρώτη και μοναδική του νίκη στην F1, ενώ ο Ρόνι Πέτερσον τερμάτισε τρίτος με την 6τροχη Tyrrell P34B.

Σαν σήμερα το 1983, 16 χρόνια και μία μέρα μετά την πρώτη νίκη του κινητήρα DFV της Ford-Cosworth στην F1, ο Μικέλε Αλμπορέτο πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του και τελευταία για το ανεκτίμητο αυτό μηχανικό σύνολο - σε μια εξελιγμένη μορφή του, τον DFY. Η νίκη αυτή σημειώθηκε στο σιρκουί πόλης του Ντιτρόιτ και επρόκειτο για την 155η νίκη του κινητήρα αυτού, την τελευταία για την ιστορική ομάδα της Tyrrell καθώς και τελευταία για ατμοσφαιρικό κινητήρα στο πρωτάθλημα, μέχρι την κατάργηση των τουρμποκινητήρων το 1989. Η Ferrari ηγήθηκε για λίγο στον αγώνα μέσω του Ρενέ Αρνού, πριν ο Γάλλος εγκαταλείψει, ενώ ο Νέλσον Πικέ, ο οποίος σκόπευε να τερματίσει χωρίς pit stop όπως ο Αλμπορέτο, έχασε πολύ χρόνο όταν μπήκε στα pits για κλαταρισμένο ελαστικό. Ο Αλμπορέτο τελικά πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον πρωταθλητή Κέκε Ρόσμπεργκ και τον Τζον Ουάτσον που είχε εκκινήσει μόλις 21ος.

Σαν σήμερα το 2005, το MotoGP έκανε την πέμπτη του στάση στη σεζόν και προσέφερε άπλετο θέαμα στους οπαδούς που βρέθηκαν στην πίστα του Μουτζέλο, για το GP Ιταλίας. Ο αγώνας έχει μείνει στην ιστορία λόγω της κατάληψης των πρώτων τεσσάρων θέσεων από Ιταλούς αναβάτες. Για την ακρίβεια, ο poleman, Βαλεντίνο Ρόσι, κατέκτησε την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες και άφησε ελάχιστα πίσω τους Μαξ Μπιάτζι και Λόρις Καπιρόσι, ενώ ο Μάρκο Μελάντρι έμεινε οριακά εκτός βάθρου, στην 4η θέση.

Σαν σήμερα το 2011, ο Κέισι Στόνερ κατέκτησε την 26η νίκη του στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP κερδίζοντας στο GP Καταλονίας, με τον πρωταθλητή Χόρχε Λορένθο να τερματίζει δεύτερος και τον Μπεν Σπιζ να κλείνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2016, η πίστα της Βαρκελώνης φιλοξένησε το GP Καταλονίας του MotoGP που είχε ήδη επισκιαστεί από τον θάνατο του νεαρού Λουίς Σάλομ, στις ελεύθερες δοκιμές για την κατηγορία Moto2. Μετά από αυτό το δυστύχημα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τη χάραξη που χρησιμοποιείται στην F1 ώστε να μειωθούν οι ταχύτητες. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να πονοκεφαλιάζουν ήδη όλους τους αναβάτες σχετικά με τη φθορά των ελαστικών, ο Βαλεντίνο Ρόσι έκανε κακή εκκίνηση και έπεσε έβδομος. Μέχρι τον 7ο γύρο όμως κατάφερε να τεθεί ξανά επικεφαλής κι έπειτα κράτησε πίσω του τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει να τρόπο να προσπεράσει στους τελευταίους γύρους.

Φωτογραφίες: thejudge13/Χ