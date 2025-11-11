Αδικημένος από την ποινή που του έδωσαν οι αγωνοδίκες στο Ιντερλάγκος είναι ο Αυστραλός, καθώς χάθηκε η ευκαιρία να συγκεντρώσει σημαντικούς βαθμούς.

Ο Όσκαρ Πιάστρι υπερασπίστηκε τον εαυτό του για το περιστατικό που σημάδεψε το Grand Prix Βραζιλίας. Η επαφή που είχε με τον Κίμι Αντονέλι είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει ο Σαρλ Λεκλέρ μετά από επαφή που είχε με τον Ιταλό. Το συμβάν αυτό δεν άρεσε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι έδωσαν ποινή 10 δευτερολέπτων στον Αυστραλό.

Παρά την ποινή, ο Πιάστρι κατάφερε να τερματίσει 5ος, όμως το αποτέλεσμα τον άφησε 24 βαθμούς πίσω από τον Λάντο Νόρις, που κέρδισε τον αγώνα από την pole position.

Μία ποινή με τεράστιες συνέπειες

Μετά το τέλος του αγώνα στο Ιντερλάγκος, ο Πιάστρι ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος. Ερωτώμενος σχετικά με το επίμαχο συμβάν, ο οδηγός της McLaren διαφώνησε με το πόρισμα των αγωνοδικών.

«Κατά τη γνώμη μου, είχα μια πολύ καθαρή ευκαιρία από την εσωτερική. Ναι, μπλόκαρα λίγο, αλλά ήμουν ακριβώς πάνω στο apex, πάνω στη λευκή γραμμή. Δεν μπορούσα να πάω πιο αριστερά και, ειλικρινά, δεν μπορώ απλώς να εξαφανιστώ. Η απόφαση είναι αυτή που είναι. Ήταν μία από τις δύσκολες στιγμές του αγώνα και του τριημέρου, αλλά αν είχα ξανά την ευκαιρία, δε θα έκανα κάτι διαφορετικά», δήλωσε.

Οι αγωνοδίκες είχαν άλλη οπτική από τον οδηγό

Στην ετυμηγορία τους οι αγωνοδίκες ανέφεραν πως ο Πιάστρι δεν προσπάθησε να προσπεράσει τον Αντονέλι αλλά να αποφύγει τη σύγκρουση. Επειδή δεν το κατάφερε και οι δυο τους ήρθαν σε επαφή, τον τιμώρησαν με ποινή 10 δευτερολέπτων.

«Δεν ξέρω τι θεώρησαν οι αγωνοδίκες. Όπως κι αν το δεις, δεν είμαι σίγουρος πού αλλού θα μπορούσα να πάω. Όταν έχεις τόσο καλή ευκαιρία προς τη στροφή 1 και είσαι παράλληλα με τον άλλο, δεν πρόκειται να κάνεις πίσω. Αν προσπαθούσα να φρενάρω πιο βαθιά, θα ήταν υπερβολικά ριψοκίνδυνο. Ήμουν ακριβώς εκεί που έπρεπε. Αν είχα εμφανή υποστροφή και έχανα το apex, θα το καταλάβαινα. Αλλά ήμουν όσο πιο αριστερά μπορούσα, γι’ αυτό είναι δύσκολο να το δεχθώ», είπε.